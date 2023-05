Accoppiata, barba e manicure Al Sesana non solo corse di cavalli

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di corse. L’ippodromo si presenta ad appassionati e addetti ai lavori in una veste completamente nuova, l’intervento più importante è sicuramente quello effettuato sulla pista con un totale rifacimento del fondo per garantire stabilità e massimo comfort ai cavalli. La nuova pista è un mix perfetto di sicurezza e velocità, anche visivamente si torna indietro nel tempo con un anello di colore grigio che ricorda l’indimenticabile ippodromo di San Siro. La stagione con trenta convegni dal 27 maggio al 7 ottobre è un bel concentrato di eventi e grandi corse, le serate di punta saranno ben cinque con in testa il tradizionale appuntamento di Ferragosto. Tecnicamente la novità più curiosa è la disputa del Gp Nello Bellei anticipata al 15 luglio, poi il Terme fermo al 22 luglio e Città di Montecatini come sempre il 15 agosto. Il gran premio dei quattro anni in notturna va ad accontentare le richieste del sindaco Luca Baroncini che in varie occasioni ha sottolineato l’importanza di correre tutte le corse clou tra luglio ed agosto quando l’affluenza di pubblico raggiunge numeri record. Il "nuovo" Sesana si è anche attrezzato per allargare le proposte collaterali, perché l’ippodromo del futuro non è fatto solo di corse. Il 2023 da il via ad un progetto ambizioso che si rivolge anche ad un pubblico diverso dal solito, mettendo a loro disposizione i grandi spazi della struttura. L’idea più innovativa è sicuramente quella di inserire un barbiere all’interno dell’impianto mentre le signore avranno la possibilità di farsi una manicure. Per gli adulti è stato pensato anche un cinema all’aperto mentre per i più piccoli pony, baby dance e tanto altro.

Martina Nerli