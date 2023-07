Accoltellato in una lite in piazza Polizia sulle tracce dell’aggressore

Una lite tra due uomini ubriachi ha rischiato di trasformarsi in un duello all’ultimo sangue, con un finale davvero tragico. Intorno alle due del mattino, in piazza XX Settembre, una coppia di marocchini, visibilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato a litigare per futili motivi. Lo scontro tra i due si è fatto via via più aspro, con urli e insulti di vario genere. La lite è degenerata a tal punto che molti residenti sono stati svegliati dalle grida in strada. Uno dei protagonisti del duello in piazza XX Settembre, a un certo punto, è riuscito a prendere il controllo della situazione, ferendo con il coltello il suo avversario. Quest’ultimo è caduto a terra, riportando diverse lesioni, comunque non gravi. I mezzi di soccorso, allertati dal 118, sono giunti in pochi minuti in piazza XX Settembre e hanno caricato il ferito, ancora sotto gli effetti dell’alcol, per portarlo in ospedale. L’altro marocchino ha ben pensato di darsela a gambe, senza tenere conto che nella zona è presente il sistema di videosorveglianza conunale. Nelle prossime ore, le immagini al vaglio della polizia di Stato potrebbero ricondurre all’identità dell’aggressore. Gli agenti del commissariato di Montecatini stanno lavorando con grande impegno, in modo da definire con certezza chi è il marocchino e riuscire a fermarlo. Questo brutto episodio, per fortuna non concluso nel peggiore dei modi, ripropone ancora una volta il problema sicurezza nella zona di piazza Gramsci, definita, durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza alcuni anni fa, una delle peggiori di Montecatini. Le forze dell’ordine sono molto impegnate a tenere sotto controllo la situazione in questo punto nevralgico di Montecatini, come dimostrano i frequentatori pattugliamenti effettuati anche in altri punti della città dal Reparto prevenzione crimine di Firenze. Non bisogna però abbassare la guardia, perché la città, ormai da troppi anni, attira sbandati e personaggi già noti all’autorità giudiziaria. Il sistema di videosorveglianza, recentemente potenziato dall’amministrazione, rappresenta senza dubbio un valido strumento.

Anche domenica si era diffusa la notizia di una rissa, stavolta in piazza del Popolo verso le 7 del mattino. Se n’era parlato sui social. Le forze dell’ordine però non avevano ricevuto nessuna chiamata e non c’erano stati interventi.

Daniele Bernardini