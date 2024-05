Accoglienza migranti. Controlli negli alberghi: "Nessuna criticità rilevata"

Controlli a sorpresa, ieri mattina, da parte dei vigili del fuoco insieme ai funzionari della prefettura, nei centri di accoglienza straordinaria per i migranti, allestiti agli hotel Medici e Zenith. Nei giorni scorsi il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva), candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative, aveva presentato un esposto al comando provinciale e all’Asl al fine di chiedere verifiche sulle condizioni delle strutture. L’esponente dell’opposizione era anche presente al momento dell’attività ispettiva. L’ufficio del governo sul territorio, in ogni caso, tiene a specificare che queste verifiche sono programmate.

"Il personale della prefettura – spiega un comunicato ufficiale –, di concerto con i vigili del fuoco, ha eseguito la periodica attività di controllo dei centri di accoglienza straordinaria della provincia, accedendo agli hotel Medici e Zenith di Montecatini, per verificare il puntuale rispetto delle condizioni di sicurezza. Nel corso dell’ispezione non sono state rilevate criticità".

Il primo controllo è stato effettuato all’Hotel Medici: nei mesi scorsi i vigili del fuoco avevano fatto una serie di prescrizioni alla società Ospita, che segue l’attività della struttura. Sono state rispettate pressoché tutte, tranne in casi come quello di una caldaia, disattivata e quindi non pericolosa, che deve essere tolta da un muro. I vigili del fuoco e i funzionari della prefettura si sono quindi spostati, insieme a Fanucci, all’Hotel Zenith, sempre gestita da Ospita, dove le varie prescrizioni sono in fase di completamento. Tra queste, c’è la coibentazione della struttura che prevede la sostituzione di una serie di infissi.

Al momento, sarebbero circa 150 migranti ospitati a Montecatini, divisi tra gli alberghi Medici, Zenith e Palladio, nonché un appartamento utilizzato per l’accoglienza diffusa in via dello Zizzolo. Molti profughi, come spiegato dagli operatori, hanno l’abitudine di tenere le finestre serrate, nelle stanze degli alberghi dove sono ospitati. Tutto questo, oltre a generare temperature insopportabili, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva, può contribuire a generare muffe. Gli assistenti sociali impegnati a seguire queste persone stanno spiegando, con esiti positivi, l’importanza di far arieggiare gli ambienti dove sono ospitate. Compatibilmente ai tetti di reddito che non può superare chi aspira a ottenere la protezione internazionale, molto uomini durante il giorno sono occupati a fare qualche lavoro. Resta aperto il dibattito pubblico sull’opportunità o meno di utilizzare strutture ricettive per svolgere un’attività delicata come l’accoglienza straordinaria ai profughi a Montecatini.

