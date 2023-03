Abitanti del centro storico incontrano i candidati

Presidente e Consiglio del Comitato Il Palagio si dicono preoccupati per la direzione di marcia che la loro zona ha imboccato da tempo, con la svalutazione del valore degli immobili, l’emergere di situazioni di precarietà sociale, molti casi di mancanza di rispetto delle regole, con rifiuti abbandonati, sosta selvaggia, casi di marginalità sociale. Nel tempo ha più volte incontrato l’amministrazione comunale, presentando questi problemi e ricevendo l’impegno a intervenire. Il vice presidente, Elio Di Giovanni, delegato dal Consiglio per i rapporti con le Istituzioni, ha di nuovo incontrato il sindaco Oreste Giurlani, sottolineando la non soluzione e l’urgenza di alcune situazioni. Il primo cittadino, spiega il presidente Gian Michele Mostardini in una nota, "ha garantito la realizzazione di alcuni specifici interventi, fatti salvi i tempi tecnici e burocratici, così come ha rappresentato allo stesso vice presidente: creazione di una ZTL a orario predefinito, con varchi e telecamere per la video sorveglianza (utile anche per l’abbandono di rifiuti ingombranti); esproprio di una porzione dell’area Ex Del Magro per la creazione di parcheggi a servizio del centro storico, previa ricostruzione di alcune opere, come segnalato dalla Soprintendenza; maggiore controllo degli stalli per la sosta dei residenti; ripensamento del modello di raccolta dei rifiuti, ma non immediatamente attraverso modalità differenziata; valorizzazione del patrimonio museale e ambientale; sostegno nelle attività aggregative promosse nella zona; a seguito della già avvenuta modifica del regolamento comunale, controlli in abitazioni e fondi per l’accertamento di eventuali condizioni di illegalità o insicurezza sanitariasociale; maggior coinvolgimento del Comitato nelle consultazioni relative al miglioramento delle condizioni di sicurezza, organizzazione e valorizzazione del centro storico. Preoccupano anche le condizioni del possibile sviluppo della zona, che necessita di uno sguardo indubbiamente differente, rispetto ad altre realtà, proprio per le sue peculiarità. Preoccupa anche il silenzio relativo allo sviluppo della parte a Nord. Preoccupa la situazione incerta relativa all’Ospedale, che riguarda da vicino anche le dinamiche del Centro". Molti dubbi, molte incertezze. Per fugare le quali Mostardini ha annunciato la prossima organizzazione di un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco, per illustrare i programmi ai cittadini. ec