A Vellano invasione di auto d’epoca Tornano il raduno e il giro turistico organizzati dal Circolo Maltagliati

Domenica 23 luglio torna nella sua tradizionale data estiva il raduno delle auto, moto, sidecar e scooter d’epoca organizzato dal circolo “Sandro Maltagliati” di Vellano, nella montagna pesciatina: torna dopo la lunga pausa dovuta al covid e dopo l’edizione settembrina dello scorso anno; torna con tutta la sua carica emotiva e con qualche novità non di poco conto.

Di prima mattina, intorno alle 7, inizieranno le operazioni di registrazione dei mezzi e degli equipaggi, provenienti anche da fuori regione, che prenderanno parte al raduno, uno tra i più attesi e partecipati dell’intero calendario nazionale del settore.

Auto di tutti i tipi, Lambrette, Vespe, moto Guzzi, Benelli, Gilera, Morini, Honda, Kawasaki e di tante altre marche rimarranno esposti nei piazzali antistanti il circolo per essere ammirati da appassionati e curiosi sempre alla ricerca dell’esemplare unico sapientemente conservato o magistralmente restaurato. Discussioni a non finire e tante storie di vita vissute a bordo di questi splendidi modelli, esposti come vere e proprie opere d’arte.

Alle 10,30 è prevista la partenza del giro turistico, con un nuovo percorso che interesserà parte della montagna pistoiese e della Valleriana e sarà bello ammirare, come una volta, moto e auto d’epoca sui tornanti resi famosi anche da tante competizioni sportive.

Si partirà da Vellano per raggiungere Macchino, Panicagliora, Femmina Morta, Margine di Momigno, Macchia dell’Antonini, Crespole, Lanciole, Pontito, Stiappa, Castelvecchio, Ponte di Sorana, Calamari, Pietrabuona per poi risalire a Vellano. Lungo il percorso verrà organizzato un piacevole rinfresco per poi raggiungere la cava di pietra serena a Vellano dove verrà servito l’aperitivo ammirando i lavori effettuati durante i simposi internazionali di scultura.

Di nuovo tutti al circolo per il pranzo sociale e la cerimonia delle premiazioni, per poi darsi appuntamento all’anno successivo e intraprendere il viaggio di ritorno alle proprie abitazioni. Il raduno delle auto, moto, scooter e sidecar di Vellano è giunto alla sua 25^ edizione, facendo sempre registrare un gran numero di partecipanti. L’organizzazione, che richiede l’impiego di molti volontari e mezzi, è curata dal circolo in collaborazione con il Lambretta Club della Toscana, la Croce Rossa Italiana ed è patrocinato dal Comune.