A Uzzano assemblea dei Fratres "C’è bisogno di nuovi donatori"

In Toscana il sistema sangue è in difficoltà, nel 2022 ha dovuto ricorrere ad altre Regioni per garantire un minimo di servizio sanitario in questo ambito. I Gruppi Fratres Donatori di Sangue sono impegnati a fronteggiare questa emergenza, e Pistoia sta vivendo un periodo di forte carenza.

"Nella assemblea dei Gruppi Fratres Pistoiese che si terrà ad Uzzano, alla Misericordia, sabato 18 febbraio – spiega il presidente provinciale Franco Gianni – discuteremo sulle azioni di stimolo e coordinamento da presentare alle Aziende Sanitarie per favorire l’accoglienza del donatore e rafforzando iniziative per il reclutamento degli aspiranti donatori mediante l’informazione, avviamento ed accompagnamento fino alla donazione.

Cosa proponiamo? Molti aspetti si possono migliorare, pur nella notoria carenza di medici, per esempio aprire tutti i sabati e domeniche oppure anche nelle ore pomeridiane, per favorire il donatore dipendente che rinuncia al diritto della giornata di riposo, facilitare l’artigiano e commerciante, ampliare l’offerta di posti per la visita di controllo, accogliere una quota di donatori senza appuntamento, abbreviare i tempi per le visite di controllo per riammettere i donatori inattivi già conosciuti dal medico selezionatore".