A scuola di soccorso Attestati Misericordia per i ragazzi del "Forti"

L’istituto Forti a scuola di… soccorso. Grande festa ieri mattina all’ex Oratorio San Carlo per i 112 studenti delle classi quinte della scuola superiore di Monsumano che hanno ricevuto l’attestato di primo soccorso dalla locale sezione della Misericordia. La cerimonia, che si rinnova come tradizione anche quest’anno, si è tenuta al cospetto della sindaco Simona De Caro, della dirigente scolastica Anna Paola Migliorini e dei volontari della Confraternita di volontariato. Coinvolti nel progetto i ragazzi delle sette sezioni dell’istituto secondario che hanno partecipato con interesse e con responsabilità alle lezioni tenute dalla formatrice Jennifer Galardi e dal volontario Luca Risaliti e hanno acquisito le conoscenze basilari per poter intervenire in caso di emergenza. "Il corso – ha precisato la sindaca De Caro – non è volto a salvare la propria vita, ma eventualmente la vita di qualcun altro. È un atto di generosità e non è così scontato. Tale progetto pertanto é stato un momento di formazione importante per avvicinarsi alla cultura del soccorso e dell’aiuto del prossimo". I primi a coinvolgere i ragazzi nel progetto sono stati gli insegnanti di scienze motorie Barbara Meacci e Andrea Bruno, al fine di formare cittadini più consapevoli e soprattutto più pronti a intervenire in caso di necessità. "Quest’anno è stato toccato il record di studenti coinvolti – ha sottolineato Alessio Beneforti, membro della confraternita monsummanese – sicuramente per il nostro territorio è importante avere persone in grado di agire per soccorrere qualcuno in difficoltà". Durante la mattinata infatti è stato sottolineato come troppo spesso viene dato per scontato che "un arresto cardiaco riguardi solamente le persone anziane oppure che sia un evento lontano. Invece è fondamentale sia saper comportarsi, sia non aver paura di agire". Così adesso Monsummano si dota di giovani in grado di affrontare una situazione critica, oltre che di numerosi dispositivi Dae, i defibrillatori automatici, che grazie all’impegno di molte associazioni sono stati resi disponibili nelle varie piazze cittadine. Soddisfatta dei risultati anche la dirigente scolastica Anna Paola Migliorini, che ha detto "Abbiamo cercato di promuovere la cultura della prevenzione – ha concordato la dirigente Anna Paola Migliorini – poiché chiunque all’improvviso può trovarsi di fronte a un’emergenza".

Arianna Fisicaro