A scuola di acconciatura Stagiste inglesi in città con la hair stylist Ylenia

L’arte di valorizzare i capelli si impara a Montecatini. In un momento non certo facile per il turismo e il commercio cittadino, arriva una bella storia legata al valore del nome cittadino. Un gruppo di studentesse inglesi ha trascorso un periodo di stage dall’hair stylist Ylenia Del Moro, in viale Bicchierai, per apprendere le migliori tecniche sulla specializzazione del capello biondo, le extension, l’allungamento e l’infoltimento delle chiome.

La città, nonostante la crisi, continua a essere un luogo di richiamo a livello internazionale, visto l’entusiasmo con cui le ragazze si sono gettate nell’impresa. Il progetto è stato reso possibile dal Centro Studi Cultura e Sviluppo di Firenze che può contare su accrediti con la Regione e l’Unione Europea. "È stato davvero bello lavorare insieme a delle ragazze così professionali ed educate – racconta la titolare del negozio – oltre a essere brave e ad avere le potenzialità per sviluppi professionali importanti, hanno una naturale gentilezza nei confronti degli altri. Si sono impegnate molto per apprendere meglio le nostre specialità: capello biondo, le extension, l’allungamento e l’infoltimento delle chiome. Nonostante la crisi che attraversa la città, queste sono esperienze che fanno bene al cuore, perché consentono di capire che c’èancora un valore aggiunto di cui non teniamo conto, convinti di aver toccato il fondo".

Il momento dei saluti con le allieve inglesi è stato davvero commovente per Ylenia. "Con le mie collaboratrici c’eravamo ormai abituate alla loro gentilezza e allegria – sottolinea la titolare del negozio – auguro loro uno splendido futuro professionale e spero tanto di rivederle in visita a Montecatini".