"A noi anche i dipinti custoditi alle Terme"

"Ho proposto alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia di acquistare, oltre all’archivio, anche le opere d’arte di proprietà delle Terme. Anche questi beni potrebbero essere affidati in comodato alla galleria civica Moca, che dovrebbe essere collocata nella Palazzina Regia". Claudio Del Rosso, consigliere dell’ente, ha proposto alla commissione cultura della stessa Fondazione un intervento importante per tutelare beni della società di grande valore pubblico, destinati a essere venduti nella prossima messa in liquidazion.

In questi giorni l’amministratore delle Terme Alessandro Michelotti ha dichiarato la disponibilità a cedere l’archivio a un compratore che presentasse un’offerta congrua al valore stimato intorno a 1 milione di euro. Del Rosso e la Fondazione sono interessati affinché questa preziosa raccolta di documenti, dove ci sono anche progetti risalenti a secoli fa (realizzati o rimasti sulla carta), resti patrimonio di Montecatini. Tra le opere d’arte presenti alle Terme, ci sono alcune interessanti realizzazioni di pittori di fine Ottocento e inizio Novecento, che potrebbero arricchire l’offerta per i visitatori del Moca. La Fondazione Cassa di Risparmio sta assumendo sempre di più un ruolo di primo piano per la tutela del patrimonio termale. L’ente ha presentato alle Terme anche una manifestazione di interesse per un valore di circa 2 milioni per l’acquisto delle Tamerici. E malgrado qualcuno pensasse che fosse ormai una porta chiusa, la Fondazione è pronta ancora a collaborare per portare una sede degli Uffizi Diffusi in città. Il presidente Lorenzo Zogheri e l’assemblea degli iscritti stanno lavorando per dare una mano a Montecatini in questa difficile fase.

Da.B.