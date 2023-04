A caccia di rifiuti all’interno del Padule

Ha avuto successo l’iniziativa "Paladini per il territorio", promossa dalla sezione locale di Federcaccia "Vilmo Aluigi" col patrocinio dell’amministrazione comunale nell’ambito della Giornata mondiale della terra: la raccolta di rifiuti all’interno del Padule di Fucecchio. Cacciatori e volontari si sono ritrovati alla Dogana del Capannone dove è stata consegnata l’attezzatura e sono state organizzate le squadre per la raccolta. Molto il materiale raccolto.

Intanto, sempre in tema di Padule c’è da dire che un’area di 43 ettari all’interno dell’area umida più importante d’Italia, che è di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, sarà gestita dal municipio fucecchiese per i prossimi tre anni. L’amministrazione dovrà occuparsene non solo per quanto riguarda il mantenimento, ma anche per la valorizzazione. E’ quanto stabilito dalla convenzione firmata nei giorni scorsi dal sindaco Alessio Spinelli, che, per formalizzare l’atto, ha ricevuto una delegazione della Città Metropolitana. La convenzione prevede lo stanziamento, da parte della Città Metropolitana, di 45mila euro che saranno utilizzati dal Comune di Fucecchio per opere di manutenzione ordinaria e valorizzazione dell’area.