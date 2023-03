Montecatini, "puntare sul turismo con programmazione e approccio manageriale"

Montecatini Terme, 30 marzo 2023 – «Bene il fermo di tasse e tariffe previsto nel bilancio preventivo di Montecatini: è un segnale importante dopo la stagione dei rincari che ha afflitto le aziende.

Buona è anche la proiezione delle voci di entrata, con quasi 3 milioni di euro provenienti dal fronte del turismo, tra imposta di soggiorno e proventi dei bus. Adesso si rende cruciale dotarsi di una programmazione concertata e sostenuta da approcci manageriali". Così Confcommercio Pistoia e Prato, commentando il documento approvato dalla amministrazione comunale.

«Sapere che dopo gli incrementi del prezzo dell’energia e delle materie prime – prosegue l’associazione di categoria – spada di Damocle gravata per mesi sui conti delle aziende, non ci saranno nuovi aumenti, è un’ottima notizia. Ora si tratta di proiettare lo sguardo verso un orizzonte di lungo periodo, all’interno del quale la programmazione dell’offerta turistica giocherà un ruolo fondamentale, in termini di sviluppo".

Il Comune ha delineato anche un primo quadro degli investimenti dedicati alle attività culturali, turistiche e sportive: una partita che, secondo Confcommercio, merita di essere affrontata ribaltando gli approcci pregressi. "In passato – conclude la nota – le potenzialità sono rimaste a tratti inespresse per mancanza di concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati. Avviare un percorso condiviso intorno alla leva dell’offerta turistica è quanto di più auspicabile. Dovremmo farlo, ragionando in termini di programmazione a lunga gittata, adottando approcci sempre più manageriali per diventare più competitivi. Servirà riflettere su una proposta che valorizzi con un respiro ampio le peculiarità di Montecatini, all’interno della quale le Terme potranno collocarsi come futuro valore aggiunto".

Il Comune ricorda che "Il gettito dell’imposta di soggiorno è stato previsto in un milione e 300mila euro, in linea con il gettito prepandemia del 2019 e viene destinato ad attività culturali e turistiche per un totale di circa 720mila euro, allo sport per 60mila euro e alla valorizzazione e abbellimento del verde pubblico per 520mila euro. L’auspicio è che il positivo trend di presenze turistiche che si sta registrando in questo periodo prosegua per tutto il resto dell’anno e si riesca a superare queste previsioni, con gli eventuali maggiori introiti da destinare ad attività turistiche ed eventi capaci di aumentare le presenze creando un circolo virtuoso per l’economia turistica e commerciale cittadina". L’amministrazione prevede anche "una buona ripresa del gettito dei proventi dei bus turistici (420mila euro per il 2023 euro, 450mila per il 2024, e 500mila per il 2025), che dovrebbero tornare anch’essi sui numeri di prima del Covid".

Daniele Bernardini