500mila Euro per la Ricostruzione del Palasport di Monsummano Terme

Intanto i soldi per la ricostruzione del palasport sono stati stanziati. A dare notizia dei 500mila euro che la Ragione ha stanziato per il Palacardelli è il consigliere regionale Marco Niccolai. "Oggi, durante la seduta del consiglio regionale – fa sapere – abbiamo votato la legge che stanzia un’importante somma in favore del Comune di Monsummano affinché esso possa iniziare i lavori di restauro del tetto del Palacardelli. La Regione ha stanziato 503 mila euro, divisi tra il 2023 e il 2024, al fine di sostenere le spese di ripristino, ristrutturazione ed efficientamento a seguito degli eventi calamitosi che hanno danneggiato il palazzetto. La Regione finanzia un intervento che è complessivamente stimato in circa 700mila euro, a dimostrazione dell’entità del danno".

La struttura, tuttora smembrata anche se tempestivamente messa in sicurezza, subì il crollo il 26 febbraio scorso. Quando i vigili del fuoco arrivarono sul posto, intorno alle 19,20, si trovarono davanti a uno scenario apocalittico. Calcinacci, vetri e strutture in metallo si erano schiantati a terra, sul lato del parcheggio di piazza Pertini, come fosse scoppiata una bomba dentro l’edificio. Una tragedia scampata dal momento che meno di due ore prima all’interno si stava svolgendo un’iniziativa per bambini.

Inaugurato ex novo nel 1984, nel 2010 la struttura aveva visto venir giù una parete interna che costrinse il plesso a una chiusura di 40 giorni e lavori per 75mila euro; fu deciso di riparare al danno togliendo 6 metri di altezza e restando con una struttura quindi alta 2 metri per rimuovere così ogni eventuale pericolo di collasso strutturale. Il prossimo passo sarà ora quello di arrivare ad assegnare i lavori, che l’amministrazione comunale stava già progettando da qualche mese prima della calamità: un intervento di consolidamento e messa in sicurezza con il contributo della Fondazione Caripit.

Arianna Fisicaro