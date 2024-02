33 milioni di euro per la viabilità. Conferme sugli stanziamenti con il fondo sviluppo e coesione

Piovono conferme sull’importante stanziamento di circa 33 milioni di euro complessivi per la viabilità valdinievolina, già preannunciato lo scorso ottobre. La Regione Toscana ha infatti inserito gli interventi in oggetto nell’accordo col Governo sulla ripartizione dei fondi di sviluppo e coesione, accordo che sarà sottoscritto a breve. L’intesa permetterà di impiegare complessivamente 683 milioni di euro in Toscana. La priorità del programma è stata data agli interventi relativi a strade e mobilità. Per quanto riguarda la provincia di Pistoia sul piatto ci sono, come detto, 33 milioni di euro per tre interventi che riguardano la viabilità valdinievolina.

Parliamo, nello specifico, della variante di Larciano, del collegamento tra Monsummano e Pieve a Nievole e del collegamento

tra Massa e Cozzile e Montecatini. "Interventi che risolveranno i

nodi del traffico nella zona", sentenzia il governatore Eugenio Giani. Scendendo nei dettagli, vale 11 milioni e 400mila euro la riorganizzazione del sistema viario relativo a Sp25 e Srt436 a Larciano (variante di Castelmartini); 9 milioni e 600mila euro serviranno in zona Ponte di Serravalle per la sistemazione dell’intersezione tra

la srt435 e la sp40 nel comune di Serravale Pistoiese (in pratica

il nuovo ponte sulla Nievole e lo

svincolo migliorativo di alleggerimento); infine 12 milioni di euro per intervenire (quarto lotto) sulla Srt436, con la cosiddetta variante del Fossetto tra la località Pazzera e la Sp26 Camporcioni in località Biscolla.

"Sono molto determinato ad offrire alla Valdinievole un sistema di infrastrutture e viabilità che possa agevolare l’economia e la dimensione sociale del territorio – spiega Giani –. Per questo abbiamo deciso di procedere con questi importanti interventi nell’arco dei prossimi tre anni. A Larciano – evidenzia il presidente – gli 11,4 milioni previsti serviranno alla riorganizzazione del sistema viario relativo alla provinciale 25 e alla regionale 436, in modo da liberare il centro storico e valorizzare la strada regionale 436; a Serravalle Pistoiese 9,6 milioni di interventi per fluidificare un traffico che presenta grandi problematicità all’intersezione della Sr 435 e della Sp 40. Infine – conclude Giani – ulteriori 12 milioni per una maggior scorrevolezza della Sr436 consentendo la variante tra la località Pazzera e la Sp26 Camporcioni".