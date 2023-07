Un eterno ragazzo di 140 anni. Grande festa per Pinocchio

Pescia, 8 luglio 2023 – Un eterno ragazzo di 140 anni. Il tempo passa ma il burattino creato da Carlo Collodi è sempre di grande attualità, non invecchia mai. Se n’è parlato in un convegno organizzato proprio nell’ambito dei festeggiamenti per i 140 anni della pubblicazione del fortunato libro, il secondo più tradotto al mondo dopo la Bibbia. A fare da sfondo non poteva che essere uno scenario da...favola, come il Parco di Pinocchio. Per l’occasione è stata scelta come location per il talk show la Piazzetta dei Mosaici, realizzata dallo scultore Venturino Venturi e dagli architetti Renato Baldi e Lionello De Luigi.

LEGGI LO SPECIALE

A Condurre la discussione la nostra direttrice Agnese Pini. Insieme a lei Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la presidente dell’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, Daniela Marcheschi, lo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri e Lorenzo Franchini dell’Università Europea di Roma. Sul "segreto" del libro di Pinocchio, sempre attuale a tutte le latitudini, dall’Amazzonia alla Cina", Bernacchi dopo tanti anni di studio ha maturato la sua convinzione: "E’ una bella storia di vita, comprensibile, senza luogo e senza tempo, che si adatta a tutte le civiltà. Non per niente è letta e accettata in tutte le culture del mondo". Dopo il convegno la prima parte dei festeggiamenti si è conclusa con lla presentazione della mostra e del catalogo "Pinocchio sono io!" di Silvano "Nano" Campeggi e la proiezione del trailer girato a Collodi "To the Point-Pinocchio".

La sera la festa è diventata gran galà spostandosi nel vicino giardino della villa Garzoni dove l’attore Corrado Oddi ha presentato il concerto del tenore pop Giuseppe Gambi, nuovo talento della musica lirica italiana, che ha spaziato dalla lirica fino alla musica contemporanea.

gab.gal.