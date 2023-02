Ciclismo Tre squadre e 36 giovani per il Team Valdinievole

La forte squadra allievi del Team Valdinievole

Ponte Buggianese, 21 febbraio 2023 - Al Circolo 23 Agosto di Stabbia in omaggio alla sinergia e collaborazione siglata con il gruppo stabbiese presieduto da Luciano Benvenuti, e che l’anno prossimo festeggerà le nozze d’oro, si è svolta la presentazione delle tre squadre del Team Valdinievole.

Nuova maglia con i colori bianco e giallo, un paio di nuovi sponsor e l’ex professionista Fabio Sabatini nel ruolo di team manager e coordinatore tecnico delle squadre esordienti allievi in particolare, senza tralasciare giovanissimi e juniores, le novità della società nata nel 2009 per la fusione di Circolo Cintolese, Anchione e Ponte Buggianese, cui si aggiunse più tardi anche il G.S. Pozzarello.

L’esperienza come atleta di Sabatini (16 anni nei professionisti), la sua conoscenza del ciclismo nei suoi aspetti tecnici e atletici, saranno preziosi consigli ed insegnamenti per i giovani. Trentasei quelli tesserati al momento con due squadre, quella esordienti e gli allievi soprattutto in grado di essere protagonisti di spicco. Non dimentichiamo che nelle ultime due stagioni, la società presieduta da Franco Sarti è risultata al primo posto in campo nazionale per i risultati ottenuti.

ALLIEVI: Matteo Del Fiorentino, Luciano Gaggioli, Lorenzo Guidi, Luca Iavazzo, Daniele Martinelli, Francesco Matteoli, Pietro Menici, Massimo Mezzasalma, Matteo Nottoli, Cesare Picchianti, Tommaso Poli, Pablo Rocchi, Leonardo Tomei. Ds Andrea Bartolini, Simone Galeotti, Andrea Sarti.

ESORDIENTI: Mattia Artiglieri, Leonardo Barsotti, Andrea Castrucci, Lorenzo Grosso, Duccio Menici, Paolo Panelli, Mattia Puccini. Ds Claudio Mariotti.

GIOVANISSIMI: Matteo Picariello, Francesco Berton, Chiara Conforti, Bryan Sabatini, Francesco e Ginevra Bendinelli, Valentino Lelli, Leonardo Bianchini, Marco Lunardi, Dario Picariello, Chloe Prestianni, Gabriele Cavallini, Jacopo Morini, Federico Bendinelli, Giada Blaj, Francesco Martinelli. Responsabile categoria Sandro Barbieri; allenatori Marino Brogi, Fausto Dainelli, Daniele Ghilardi, Filippo Nannini, Nico Sabatini, Asia Mazzuola. Nel consiglio direttivo il presidente onorario Marcello Lepori ed il vice Antonio Cioffi.

Antonio Mannori