Ciclismo, il Team Corratec sfiora il successo con Tivani

Montecatini Terme,18 aprile 2023 - Ha mancato il successo per pochi centimetri Nicolas Tivani, l’ottimo velocista del Team Corratec Montecatini. E’ successo nel Giro della Provincia Metropolitana di Reggio Calabria, corsa che faceva il suo ritorno in calendario dopo 11 anni d'assenza. Gara selettiva fin da subito a causa del meteo e del ritmo alto imposto fin dai primi km dal gruppo. Uno dei primi a provarci era stato Stefano Gandin, in compagnia di Martin Marcellusi, ma l'azione del duo veniva annullata. Sulla successiva salita di Monte Sant'Elia, in testa si formava un gruppo di 11 unità, con l'altro portacolori del Team Corratec Nicolas Tivani. Era il plotoncino che andava a giocarsi la vittoria sul Lungomare Falcomatà. In volata Jhonatan Restrepo prendeva la testa ai 150 metri resistendo al ritorno di Tivani che doveva accontentarsi del secondo posto, primo podio stagionale del Team Corratec.

"Sono soddisfatto della prova – ha affermato Tivani - anche se c'è un po' di rammarico per come è andato lo sprint finale. E' stata una corsa molto dura fin dall'inizio, per stare davanti ci volevano delle ottime gambe e sono contento di come sono andato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e questo risultato dà morale per le prossime corse ed è un bel segnale perché vuol dire che stiamo crescendo”.