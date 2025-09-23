Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima giornata di mare? Mantieni le tue bibite al fresco con lo zaino termico quasi a metà prezzo
23 set 2025
Ultima giornata di mare? Mantieni le tue bibite al fresco con lo zaino termico quasi a metà prezzo

Perfetto per viaggi e spiaggia: zaino frigo da 24 litri (tiene fino a 30 lattine) al 44% di sconto su Amazon.

Borsa termica

Borsa termica

Anche se l’autunno è ormai iniziato, non mancano ugualmente le occasioni giuste per trascorrere pomeriggi all'aria aperta o in spiaggia. Per questi ultimi giorni di picnic e mare, c’è lo zaino termico da 24 litri in offerta che ti permette di portare con te cibi e bevande mantenendoli sempre al fresco. Oggi puoi acquistarlo a 19,99 euro, con un interessante sconto del 44%.

Un formato versatile pensato per l’uso quotidiano

Le dimensioni compatte – 28 x 21,5 x 37 cm – consentono di trasportare facilmente lo zaino senza rinunciare a una capienza generosa, sufficiente per ospitare fino a 30 lattine oppure una combinazione di alimenti e bevande adatta a gruppi familiari o piccoli gruppi di amici. Questa caratteristica rende il prodotto adatto a diverse situazioni, dall’escursione in montagna alla semplice pausa pranzo al parco, fino ai pomeriggi in spiaggia.

Lifewit Zaino Termico 24L (30 Lattine), Borsa Frigo Portatile con Scomparto, Grande Borse Termica Porta Pranzo per Uomo e Donna, Cooler Bag per Mare, Spiaggia, Viaggio, Grigio

Lifewit Zaino Termico 24L (30 Lattine), Borsa Frigo Portatile con Scomparto, Grande Borse Termica Porta Pranzo per Uomo e Donna, Cooler Bag per Mare, Spiaggia, Viaggio, Grigio

19.99 35.99 44%
Uno degli aspetti che più colpisce di questo modello è la cura per la suddivisione degli spazi. Le due tasche laterali in rete permettono di riporre agevolmente bottiglie d’acqua o piccoli accessori come ombrelli, mentre la tasca superiore risulta particolarmente utile per tenere a portata di mano tovaglioli o altri oggetti di piccole dimensioni. La presenza di una capiente tasca frontale aggiunge ulteriore praticità, consentendo di separare oggetti personali come chiavi, portafoglio o smartphone dal resto del contenuto.

Il punto di forza dello zaino è sicuramente il sistema di isolamento termico: la schiuma EPE da 7 mm, abbinata al rivestimento interno in PEVA, garantisce il mantenimento della temperatura degli alimenti fino a 12 ore. L’utilizzo di ghiaccioli o siberini può ulteriormente potenziare questa capacità, rendendo il prodotto adatto anche a giornate particolarmente calde o a uscite di lunga durata. Il rivestimento interno impermeabile e il tessuto esterno Oxford 600D antistrappo costituiscono una barriera efficace contro eventuali fuoriuscite, mentre la cerniera impermeabile assicura che il contenuto resti asciutto e protetto.

Il peso contenuto – 410 grammi – contribuisce a rendere lo zaino comodo anche per utilizzi prolungati. Gli spallacci imbottiti, regolabili e realizzati in materiale traspirante, riducono la sensazione di affaticamento durante le camminate, permettendo di affrontare senza problemi anche percorsi più lunghi o impegnativi. E quando non lo utilizzi, ti basta ripiegarlo e metterlo via.

Pochi prodotti offrono una combinazione così equilibrata di capienza, isolamento e resistenza. Questo zaino termico da 24 litri è l’ideale per ogni tuo viaggio o gita all'aria aperta: acquistalo subito con un risparmio del 44%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
