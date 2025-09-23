Ultima giornata di mare? Mantieni le tue bibite al fresco con lo zaino termico quasi a metà prezzo

Anche se l’autunno è ormai iniziato, non mancano ugualmente le occasioni giuste per trascorrere pomeriggi all'aria aperta o in spiaggia. Per questi ultimi giorni di picnic e mare, c’è lo zaino termico da 24 litri in offerta che ti permette di portare con te cibi e bevande mantenendoli sempre al fresco. Oggi puoi acquistarlo a 19,99 euro, con un interessante sconto del 44%.

Un formato versatile pensato per l’uso quotidiano

Le dimensioni compatte – 28 x 21,5 x 37 cm – consentono di trasportare facilmente lo zaino senza rinunciare a una capienza generosa, sufficiente per ospitare fino a 30 lattine oppure una combinazione di alimenti e bevande adatta a gruppi familiari o piccoli gruppi di amici. Questa caratteristica rende il prodotto adatto a diverse situazioni, dall’escursione in montagna alla semplice pausa pranzo al parco, fino ai pomeriggi in spiaggia.

Uno degli aspetti che più colpisce di questo modello è la cura per la suddivisione degli spazi. Le due tasche laterali in rete permettono di riporre agevolmente bottiglie d’acqua o piccoli accessori come ombrelli, mentre la tasca superiore risulta particolarmente utile per tenere a portata di mano tovaglioli o altri oggetti di piccole dimensioni. La presenza di una capiente tasca frontale aggiunge ulteriore praticità, consentendo di separare oggetti personali come chiavi, portafoglio o smartphone dal resto del contenuto.

Il punto di forza dello zaino è sicuramente il sistema di isolamento termico: la schiuma EPE da 7 mm, abbinata al rivestimento interno in PEVA, garantisce il mantenimento della temperatura degli alimenti fino a 12 ore. L’utilizzo di ghiaccioli o siberini può ulteriormente potenziare questa capacità, rendendo il prodotto adatto anche a giornate particolarmente calde o a uscite di lunga durata. Il rivestimento interno impermeabile e il tessuto esterno Oxford 600D antistrappo costituiscono una barriera efficace contro eventuali fuoriuscite, mentre la cerniera impermeabile assicura che il contenuto resti asciutto e protetto.

Il peso contenuto – 410 grammi – contribuisce a rendere lo zaino comodo anche per utilizzi prolungati. Gli spallacci imbottiti, regolabili e realizzati in materiale traspirante, riducono la sensazione di affaticamento durante le camminate, permettendo di affrontare senza problemi anche percorsi più lunghi o impegnativi. E quando non lo utilizzi, ti basta ripiegarlo e metterlo via.

Pochi prodotti offrono una combinazione così equilibrata di capienza, isolamento e resistenza. Questo zaino termico da 24 litri è l’ideale per ogni tuo viaggio o gita all'aria aperta: acquistalo subito con un risparmio del 44%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.