Sicurezza avanzata per la tua casa: telecamera da esterno eufyCam 3C, oggi in offerta lampo

eufy Security eufyCam S300 è una telecamera di sorveglianza WiFi da esterno senza fili con risoluzione 4K, visione notturna a colori e archiviazione locale senza costi mensili. Perfetta per chi cerca un sistema di sicurezza avanzato e facile da installare, questa videocamera offre prestazioni elevate e autonomia prolungata.

Di fatto, grazie alle offerte del giorno, è disponibile su Amazon a soli 94,99€, con il 5% di sconto; si tratta di un’occasione ideale per migliorare la sicurezza della tua casa con un dispositivo affidabile e senza abbonamenti. Cosa aspetti? Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto.

eufy Security eufyCam S300: la telecamera WiFi 4K senza fili in offerta su Amazon

A differenza delle classiche telecamere in Full HD, la eufyCam S300 offre una qualità d’immagine in 4K Ultra HD, garantendo video incredibilmente dettagliati. Che sia giorno o notte, potrai riconoscere volti, targhe e altri dettagli importanti, fondamentali per la sicurezza della tua abitazione.

Grazie alla visione notturna a colori, questa videocamera permette di vedere immagini nitide e realistiche anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa camera di sorveglianza mantiene i colori originali, aumentando la visibilità e il riconoscimento dei dettagli.

Uno dei punti di forza di questa telecamera è l’archiviazione locale gratuita, che elimina la necessità di abbonamenti mensili. Tutti i video vengono memorizzati in locale su HomeBase 3, garantendo accesso immediato e protezione dei dati senza costi aggiuntivi.

La eufyCam S300 è completamente senza fili, il che significa che non servono cavi per l’alimentazione o la connessione alla rete.

Grazie al design compatto e resistente, può essere installata facilmente in qualsiasi punto della casa, senza la necessità di interventi elettrici complessi. Questa videocamera richiede HomeBase 3, l’unità centrale del sistema eufy Security, che consente di:

Gestire più telecamere con un’unica piattaforma;

Archiviare video in locale in modo sicuro;

Ricevere notifiche intelligenti in tempo reale;

Integrare il sistema con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

Se stai cercando una telecamera WiFi da esterno 4K con visione notturna a colori e nessun costo mensile, la eufyCam S300 è la soluzione perfetta. Corri a prenderla; su Amazon la trovi a 94,99€,spese di sperdizione comprese.