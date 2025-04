Non perdere l'occasione: TQQ Supersonic, l'asciugacapelli professionale, ora lo prendi con il DOPPIO SCONTO su Amazon

L’asciugacapelli di TQQ è un phon professionale dotato di motore brushless da 110.000 giri/minuto, emissione di 200 milioni di ioni negativi e funzionamento a soli 57 dB, ideale per uso domestico o da viaggio. Disponibile su Amazon a 42,70 euro, con IVA inclusa, è in offerta a tempo limitato con sconto del 5% e coupon del 30% applicabile al checkout.

TQQ, l’asciugacapelli con 200 milioni di ioni negativi e motore brushless silenzioso

Il motore brushless garantisce asciugatura rapida e uniforme, riducendo i tempi anche con capelli lunghi e spessi. Il flusso d’aria ad alta velocità non solo accelera l’asciugatura, ma lo fa con rumorosità ridotta, rendendo l’uso più confortevole in casa o in ambienti condivisi.

L’emissione di ioni negativi aiuta a sigillare le cuticole del capello, limitando l’effetto crespo e migliorando la lucentezza. Questo rende il phon adatto anche per capelli trattati o tendenti alla secchezza.

Il corpo compatto e leggero lo rende perfetto anche per il viaggio, senza sacrificare la potenza. L’impugnatura ergonomica garantisce una presa comoda, mentre il cavo lungo e flessibile facilita i movimenti durante l’uso.

Il dispositivo include diverse impostazioni di temperatura e velocità, per adattarsi a vari tipi di capello e modalità di styling. La funzione aria fredda consente di fissare la piega a fine asciugatura.

Non di meno, è costruito con materiali resistenti al calore e include sistemi di protezione contro il surriscaldamento, a garanzia di maggiore sicurezza e durata nel tempo.

Il phon di TQQ offre potenza, silenziosità e protezione per il capello in un formato compatto. Con motore brushless da 110.000 giri/min, ioni negativi e basso rumore, è adatto a uso quotidiano e in viaggio. Il prezzo di 42,70 euro, con sconto del 5%, coupon del 30%, IVA inclusa e offerta a tempo limitato, lo rende una proposta vantaggiosa per chi cerca prestazioni professionali a costo contenuto.