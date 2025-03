Metro Laser professionale con bluetooth in DOPPIO SCONTO Amazon per le Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon "accoglie" anche questo fantastico e potentissimo metro laser con bluetooth: un misuratore di distanza portatile, ricaricabile tramite USB-C e con una precisione di tolleranza di 2mm, che puoi acquistare a soli 24,36 euro invece di 49,99. Per averlo a questo prezzo, inserisci il codice promozionale DVX0BRY8ZL3M prima del pagamento.

Metro Laser con Bluetooth: perfetto per misurazioni precise ed efficaci

Con questo metro laser con bluetooth di HOTO avrai lo strumento perfetto per avere misurazioni rapide e affidabili in ogni situazione, che si tratti di fai-da-te o utilizzi professionali. Il design innovativo e brevettato rende questo dispositivo così piccolo che puoi portarlo con te in tasca, ma potente abbastanza da offrire una precisione di ±2 mm su una distanza fino a 30 metri.

Il suo Yellow Ring brevettato non è solo un dettaglio estetico, ma una vera innovazione: il rivestimento in gomma assicura presa e stabilità, rendendolo comodo da maneggiare in ogni situazione. Il display OLED nascosto ti darà una lettura chiara e immediata dei dati, con un consumo energetico ridotto. La misurazione avviene in appena 0,2 secondi.

Per utilizzarlo basta poco: con un solo pulsante puoi attivare il laser e misurare in pochi istanti. Hai anche la possibilità di scegliere tra due modalità di misurazione, dal bordo anteriore o posteriore del dispositivo, per adattarti a ogni esigenza. Il misuratore si ricarica tramite USB-C, quindi puoi utilizzare lo stesso cavo che usi per il tuo smartphone o per altri dispositivi elettronici.

Pratico, preciso e dotato di tecnologia avanzata è uno strumento perfetto per chi lavora nel settore edile, per chi si occupa di ristrutturazioni o anche per chi ama il fai-da-te. Non perdere l'occasione che ti è data dalla Festa delle Offerte di Primavera Amazon e acquistalo a soli 24,36 euro invece di 49,99. Ricordati di inserire il codice promozionale DVX0BRY8ZL3M prima del pagamento.