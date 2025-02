Mantieni al sicuro i tuoi file con SDD Kingston da 2TB: solo oggi risparmia 26,7€

Che siano video, filmati in alta definizione o qualunque altro tipo di file voluminoso, ritrovarti con la memoria del computer esaurita può essere un fastidio non da poco.

Utilizzare un supporto esterno, in tal senso, può garantirti di avere sempre a disposizione spazio per i tuoi file e non correre mai il rischio di dover cancellare qualcosa per creare spazio in caso di emergenza. In questo contesto, puoi optare per due scelte: un vecchio hard disk esterno, lento e ormai superato o una memoria SSD, in grado di offrire prestazioni sopra la media.

Optando per il secondo tipo di prodotto, hai a che fare con un unico potenziale problema, ovvero i costi ancora alquanto elevati.

Cogliendo l'occasione dell'attuale promozione che riguarda la memoria SSD portatile XS1000 di Kingston da 2 TB, puoi però ottenere quanto di meglio disponibile sul mercato spendendo una cifra a dir poco concorrenziale.

Se questo prodotto è di solito disponibile per 143,99€, con l'attuale riduzione di prezzo del 19% può diventare tua per soli 117,23€.

XS1000 SDD Kingston da 2TB: la scelta migliore per le tue foto, i tuoi film e non solo

La memoria XS1000 è una soluzione ideale per i tuoi backup e, grazie ai 2 TB di spazio per l'archiviazione, non avrai più di che preoccuparti quando si tratta di salvare i tuoi file più preziosi.

Per avere un'idea concreta su quanto può esserti utile questo supporto, tieni conto che con 2 TB puoi salvare:

Circa 320.000 foto in alta risoluzione (supponendo una dimensione media di circa 6 MB per immagine);

in alta risoluzione (supponendo una dimensione media di circa 6 MB per immagine); Tra i 6 e i 12 film full HD (1080p), a seconda della durata e della qualità del file;

(1080p), a seconda della durata e della qualità del file; Centinaia di migliaia di canzoni MP3.

XS1000 di Kingston ti offre una forma elegante e compatta, progettata per adattarsi perfettamente al vostro stile di vita, consentendovi di portarlo ovunque con facilità, dalle vacanze fino ai viaggi di lavoro.

Tieni anche conto che, proprio grazie alla tecnologia SSD, puoi raggiungere velocità vertiginose di trasferimento dati (fino a 1.050 MB /s ), il che ti permetterà di caricare e scaricare file, anche di grandi dimensioni, senza particolari attese. Tutte queste caratteristiche rendono la memoria SSD XS1000 un accessorio di cui non dovresti fare a meno, che tu sia un imprenditore, un dipendente o uno studente.

Tieni infine presente che, solo per le prossime ore, puoi fare tuo questo dispositivo risparmiando ben 26,7€ e pagandolo solamente 117,23€.