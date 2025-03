La tua famiglia è al sicuro con la videocamera W-Fi blurams: acquistala ora con il doppio sconto su Amazon

Con la videocamera W-Fi da interno blurams tieni sotto controllo la tua casa ovunque tu sia. Funziona anche di notte, grazie a una potente visione notturna fino a 7M, con risoluzione 2K per catturare immagini e video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità.

In più, include diverse funzioni smart, come la possibilità di collegarsi con Alexa o Google Assistant per l'uso dei comandi vocali e un sensore di movimento in grado di inviare avvisi e notifiche istantanee su smartphone e tablet.

Ma anche il rapporto qualità/prezzo è eccezionale: acquistandola ora su Amazon è tua a soli 22,79€ grazie al 20% di sconto e un ulteriore sconto extra del 5% attivando il coupon! Che aspetti? Aggiungila ora al carrello!

La tua casa è più sicura con la videocamera blurams, ora disponibile a un prezzo scontatissimo

Con questa videocamera da sorveglianza non devi più preoccuparti quando sei fuori casa. Grazie all'intelligenza artificiale, rileva suoni e movimenti sospetti inviandoti una notifica immediata. L'audio bidirezionale, poi, ti consente di comunicare direttamente attraverso la telecamera, per scoraggiare intrusi o segnalare istruzioni ad amici e parenti. E collegandola ad Alexa o Google Assistant, puoi persino attivare i comandi vocali!

Parlando di qualità audio/video, la videocamera blurams non ha nulla da invidiare ad altri prodotti simili, anzi. La risoluzione 2K garantisce immagini nitide, sia di giorno che di notte con la visione notturna fino a 7M. Dotata di una vista panoramica a 360° in orizzontale e 95° in verticale, cattura immagini da qualsiasi angolo della casa, permettendoti di visualizzare senza problemi l'intera stanza.

Registra eventi fino a 12 secondi (estendibili con micro SD e abbonamenti cloud) avvenuti nelle ultime 24 ore, semplicemente collegandosi a reti Wi-Fi a 2,4GHz. E quando vuoi dei momenti solo per te puoi sempre attivare la modalità privacy per interrompere momentaneamente le riprese!

Su Amazon ora la trovi in super offerta: acquistala ad appena 22,79€ con lo sconto del 20%, attivando il coupon per un ulteriore riduzione del 5%! Un'offerta davvero imperdibile per un prodotto simile.