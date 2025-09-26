Il soffiatore Makita ora costa la metà: addio sporco in giardino e terrazzo

Pulire il giardino, i vialetti e il terrazzo dalle foglie secche e dai detriti è troppo faticoso? La soluzione è il soffiatore a batteria Makita DUB185Z in offerta a 70 €, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo di listino. È leggero e maneggevole e funziona con batterie Makita della stessa serie, rendendolo compatibile con altri utensili del marchio. Difficile trovare di meglio, spendendo così poco,

Un alleato affidabile per la cura degli spazi esterni

Scegliere un soffiatore a batteria significa puntare su una tecnologia capace di semplificare la manutenzione degli spazi verdi, eliminando il fastidio di cavi e benzina. Il Makita DUB185Z si distingue proprio per questa filosofia: è uno strumento pensato per chi cerca una soluzione pratica e rispettosa dell’ambiente, ma non vuole scendere a compromessi sulle prestazioni.

Il cuore del dispositivo è un motore brushless alimentato da batterie da 18V, una scelta che garantisce non solo potenza costante ma anche una durata superiore rispetto ai motori tradizionali. Con una velocità di soffiaggio che raggiunge i 98 m/s e un volume d’aria di 3,2 m³/min, il Makita DUB185Z si adatta perfettamente sia alla pulizia del giardino che a quella di garage e officine, risultando efficace anche dove la polvere e i residui sono più ostinati.

Uno degli aspetti che colpisce fin dal primo utilizzo è la leggerezza del soffiatore: il peso, compreso tra 1,6 e 2,1 kg (a seconda della batteria utilizzata), lo rende maneggevole anche durante sessioni prolungate. L’impugnatura ergonomica rivestita in gomma contribuisce a rendere ogni operazione più confortevole, mentre la possibilità di regolare la velocità su tre livelli consente di adattare il flusso d’aria alle esigenze del momento, dal fogliame leggero ai detriti più resistenti.

Il design compatto e la struttura bilanciata sono pensati per facilitare la manovrabilità anche negli spazi più stretti, un dettaglio che fa la differenza quando si tratta di raggiungere angoli difficili o di lavorare senza fatica. Non va trascurato, inoltre, il vantaggio di un’alimentazione a batteria: zero emissioni, nessuna manutenzione legata ai carburanti e una silenziosità (83 dB(A)) che permette di lavorare senza disturbare il vicinato.

Uno dei punti di forza del Makita DUB185Z è la sua versatilità. Grazie all’aggiunta di un semplice sacchetto opzionale, il soffiatore si trasforma in un pratico aspiratore per polveri e piccoli detriti, ampliando le possibilità di utilizzo e rendendolo prezioso non solo per gli appassionati di giardinaggio, ma anche per chi ha bisogno di un alleato affidabile in officina o in garage.

L’autonomia non delude: con una batteria da 5.0 Ah si possono raggiungere fino a 130 minuti di utilizzo, una caratteristica che permette di affrontare anche lavori impegnativi senza interruzioni. Da sottolineare che la batteria non è inclusa nella confezione, un dettaglio che si trasforma in vantaggio per chi già possiede altri utensili Makita compatibili e può sfruttare le batterie già in dotazione.

Un’offerta da cogliere al volo

Il soffiatore a batteria Makita DUB185Z non è solo uno dei prodotti più apprezzati nella sua categoria, ma si posiziona stabilmente tra i più venduti su Amazon nel settore giardinaggio e fai-da-te. Se si considera lo sconto attuale che porta il prezzo a soli 70 euro, il consiglio è di non lasciarsi sfuggire questa occasione: difficilmente si troverà una soluzione altrettanto affidabile, versatile e conveniente in questa fascia di prezzo.

