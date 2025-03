Deumidificatore portatile Ariston con funzioni smart: imperdibile con le Offerte di Primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è l'occasione giusta per acquistare un nuovo deumidificatore portatile con funzionalità smart: grazie alla promo in corso, infatti, è ora possibile acquistare il modello Ariston Deos 16s, in grado di offrire una capacità di deumidificazione di 16 litri al giorno. Sfruttando la promo in corso, è possibile completare l'acquisto al prezzo scontato di 165,99 euro. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c'è anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l'acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Ottimo prezzo per il deumidificatore portatile

Ariston Deos 16s ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di un deumidificatore portatile con funzionalità smart da utilizzare in casa. Con una capacità di deumidificazione che può arrivare a 16 litri al giorno e con la possibilità di funzionare con un rumore ridotto al minimo, il modello di Ariston rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del settore, in questo momento.

C'è anche la possibilità di controllare da remoto il modello, tramite l'app Ariston Clima che permette, ad esempio, di attivare e disattivare il deumidificatore dallo smartphone, anche quando non c'è nessuno in casa. Dotato di un'elegante colorazione bianca, questo modello è in grado di coprire un'area di 44 metri quadrati, per una deumidificazione completa.

La nuova promo in corso su Amazon è l'occasione giusta per acquistare Ariston Deos 16s. Sfruttando lo sconto, infatti, il modello viene proposto al prezzo scontato di 165,99 euro, con un risparmio netto sia rispetto al prezzo precedente (198,99 euro) che rispetto al prezzo consigliato (239,99 euro). Con queste condizioni, il Deos 16s diventa un vero e proprio best buy per rendere la propria casa più salutare e anche più smart.