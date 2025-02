Compatto ma potente: il SoundLink Micro di Bose è imperdibile con lo sconto Amazon

La musica è da sempre parte della quotidianità, soprattutto nei momenti di relax in giardino o in riva al mare. Avere dunque uno speaker Bluetooth di qualità, sia in termini di audio che di materiali, è importante per tantissimi utenti. Ma quale scegliere? Il mercato offre tantissime soluzioni, ma oggi Amazon potrebbe rendere la scelta molto più semplice: lo sconto del 39% permette infatti di acquistare il Bose SoundLink Micro (impermeabile!) a 79 euro, spedizione inclusa.

Piccolo, impermeabile e con il suono tipico di Bose

Il Bose SoundLink Micro ha un design compatto (come suggerisce il nome...) ma robusto. Le dimensioni ridotte consentono di portarlo comodamente con sé ovunque, mentre il rivestimento in silicone offre una presa sicura e protezione contro urti e graffi. Lo speaker è certificato IP67, e questo significa che è resistente all'acqua e che può essere usato senza preoccupazioni anche sotto la pioggia, in piscina e situazioni simili.

Attenzione però a non farsi ingannare dalle dimensioni ridotte, perché all'interno dell'altoparlante Bluetooth di Bose si cela una potenza sonora sorprendente. I driver personalizzati e la tecnologia proprietaria del colosso statunitense sprigionano un suono chiaro, bilanciato e privo di distorsioni, anche ad alto volume. Considerato ciò, il SoundLink Micro è ideale non solo per l'ascolto personale, ma anche per feste all'aperto, dove la qualità audio è fondamentale per creare l'atmosfera giusta.

Grazie al Bluetooth, l'altoparlante portatile si collega facilmente a qualsiasi dispositivo compatibile, principalmente smartphone, tablet o computer. La connessione è rapida e stabile, quindi la riproduzione musicale è priva di interruzioni. Inoltre, è integrato un microfono per le chiamate in vivavoce, consentendo agli utenti di gestire le chiamate direttamente dal diffusore senza dover prendere lo smartphone.

Per quanto riguarda invece l'autonomia, l'accessorio di Bose offre fino a 6 ore di riproduzione continua con una singola carica, il che lo rende perfetto per escursioni, giornate in spiaggia e così via. Quando è il momento di ricaricare, basta utilizzare il cavo micro-USB in dotazione. Approfitta del 39% di sconto: lo speaker Bose è in offerta a 79 euro.