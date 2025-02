Compatta, potente e versatile: stazione di ricarica Baseus GaN5 da 35W, approfitta del coupon del 30% prima che l’offerta scada

Oggi ti parliamo di un accessorio indispensabile per il tuo desk setup: Baseus GaN5 è una stazione di ricarica multifunzione perfetta per alimentare più terminali contemporaneamente, grazie alle tre prese AC, alle due porte USB-C e alle due USB-A. Con una potenza di 35W e alla tecnologia GaN5, è capace di offrire una ricarica veloce e sicura per smartphone, tablet, laptop e altri gadget elettronici. Pensa che si trova pure in offerta visto che su Amazon è disponibile con il 30% di sconto tramite coupon (attivabile al checkout, ricordati di attivare la spunta prima del pagamento), così lo pagherai soltanto 32,19€. L’IVA è inclusa nel costo e la spedizione è celere e gratuita.

Baseus GaN5: la stazione di ricarica compatta e potente in offerta

Grazie all’innovativa tecnologia GaN5, questa stazione di ricarica offre una maggiore efficienza energetica e una minore dispersione di calore, garantendo ricariche rapide e sicure. La potenza di 35W è ideale per alimentare non solo smartphone iOS e Android, ma anche tablet, console di gioco portatili e laptop come MacBook e PC Windows.

Analizziamo ora la docking station nel dettaglio. Di fatto, la stazione di Baseus dispone di sette porte così ripartite:

3 prese AC per alimentare computer, lampade smart o altri dispositivi elettronici;

2 porte USB-C con ricarica rapida PD per smartphone, tablet e laptop;

2 porte USB-A per caricare accessori come smartwatch, cuffie e power bank.

Nonostante le numerose porte di cui è dotata, il design è compatto e portatile, perfetto per essere utilizzato sia in casa che in ufficio. Lo switch integrato invece, serve per gestire facilmente l’alimentazione, mentre i sistemi di protezione avanzati evitano sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamenti.

Non di meno, è leggera e compatta, così la potrai anche portare in viaggio nel tuo bagaglio a mano; il suo uso principale però, è quello con una postazione fissa visto che serve per mantenere in ordine le scrivanie e i desk setup ricchi di attrezzatura, evitando grovigli di cavi e adattatori inutili.

In definitiva, la docking station di Baseus è la soluzione perfetta per chi cerca una stazione di ricarica efficiente e multifunzionale con tanta tecnologia a bordo. Grazie al coupon del 30% su Amazon (attivabile al checkout), oggi la pagherai soltanto 32,19€, IVA inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.