Cancellazione del rumore e autonomia strepitosa per questi auricolari oggi super scontati

La qualità la si riscontra anche in prodotti non eccessivamente costosi, come dimostrano i Soundcore by Anker P40i. Questi auricolari Bluetooth con design in-ear, autonomia di 60 ore e cancellazione del rumore sono pensati per tutti quegli utenti che vogliono immergersi in musica e/o podcast senza farsi distrarre da ciò che accade intorno. Sono indicati ad esempio per i pendolari o chi lavora in un ufficio dove è difficile mantenere la concentrazione.

Il rapporto qualità-prezzo oggi è eccellente. Con l'offerta lampo di Amazon, infatti, gli auricolari costano solo 40,99 euro, ovvero il 41% in meno rispetto al prezzo di listino.

Immergerti nella musica con gli auricolari Soundcore con cancellazione del rumore

Massima concentrazione e chiamate con una chiarezza impeccabile, anche in mezzo alla folla. Le Soundcore by Anker P40i promettono proprio questo, combinando una potente cancellazione del rumore, una buona equalizzazione e una lunga durata della batteria in un design elegante e funzionale. L'appena citata cancellazione del rumore è chiaramente uno dei maggiori punti di forza. Ed è di tipo smart, nel senso che è in grado di rilevare i rumori esterni e adattare il livello di insonorizzazione su ciò che circonda l'utente.

Per quanto riguarda le performance, gli auricolari Soundcore sono dotati di driver da 11 mm che sprigionano un suono ricco e dettagliato, con bassi profondi e potenti. Per tale scopo è fondamentale la tecnologia proprietaria BassUp, che amplifica in tempo reale le basse frequenze per un'esperienza di ascolto coinvolgente.

Per i più esperti, attraverso l'app gratuita per iOS e Android è possibile gestire liberamente l'equalizzazione, per un suono sempre in linea con i propri gusti. Tramite la stessa app si possono anche personalizzare anche i comandi touch e attivare/disattivare la cancellazione del rumore.

La durata della batteria non può che essere un altro aspetto fondamentale. Le P40i offrono fino a 12 ore di riproduzione con una singola carica e, grazie alla custodia di ricarica (compatibile anche con la ricarica wireless), l'autonomia arriva fino a 60 ore. C'è anche la ricarica rapida, che si traduce in 10 minuti di "riposo" per godersi altre 5 ore di riproduzione.

Gli auricolari P40i di Soundcore puntano ad essere pratici e comodi per qualsiasi utente. I cuscinetti in silicone consentono un fit sempre ottimale (all'interno della confezione sono presenti in diverse misure, ndr), mentre la certificazione IPX5 si traduce in una resistenza all'acqua e al sudore. Questo significa che possono essere usati anche sotto la pioggia e durante gli allenamenti più intensi.

I P40i, infine, si collegano a smartphone, tablet e computer tramite il Bluetooth 5.3, e supportano anche la connessione Multipoint. Risparmia il 41% e porta a casa gli auricolari Soundcore by Anker P40i a soli 40,99 euro, grazie all’offerta lampo.