Archiviazione sicura e velocità incredibile: l'SSD portatile Samsung da 1TB è SCONTATISSIMO su Amazon

Samsung è un'azienda che riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e in ogni fascia di prezzo e di mercato e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 38% sul suo SSD portatile da 1TB che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 99€. Approfitta subito di questa ottima occasione!

SSD Samsung: porta a spasso 1TB di storage, sconto eccezionale su Amazon!

Questo SSD portatile Samsung, in particolar modo si tratta del fortunato modello T7, offre una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s tramite l'interfaccia USB 3.2 Gen 2, 9.5x volte più veloce di un HDD tradizionale. Samsung riesce a garantire la massima velocità possibile con questa tipologia di dispositivo d'archiviazione.

Si tratta, inoltre, di un SSD compatibile con iPhone, Mac, Videocamere, Windows (PC e laptop), PS5, Xbox, Smartphone, Tablet. La versatilità di compatibilità è, dunque, uno dei punti di forza di questo SSD. L'SSD T7 ti permette di registrare e memorizzare simultaneamente video in 4K sul tuo smartphone. Inoltre, collegandolo al laptop o al PC potrai abilitare la funzione di editing istantaneo.

In questo caso parliamo di un modello che garantisce un 1TB completo di storage ma, allo stesso tempo, segnaliamo la possibilità di acquistare modelli fino a 4TB di spazio d'archiviazione. Questo SSD, in termini strutturali, è leggero e compatto ed è la soluzione ideale per trasferire anche grandi quantità di dati.

La scocca in metallo permette di sopportare cadute fino a 2 m di altezza, dunque particolarmente adatto ad essere portato in giro. Presente anche una protezione con password opzionale e encription hardware AES 256 bit.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 38% sull'SSD portatile Samsung da 1TB che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 99€. Aggiungilo subito al carrello!