Meteo Toscana: tempo ancora instabile. Ma da venerdì prossimo arriverà l’estate

Firenze, 12 giugno 2023 - A parte la giornata di oggi, da domani 13 giugno il meteo ricomincerà ad essere un po’ instabile per due-tre giorni. Ma quando arriverà il bel tempo? “Dal 15-16 giugno i venti di grecale spazzeranno via un po’ di nubi e si andrà verso la stabilità - ci dicono dalla sala meteo del Lamma -. Insomma, da venerdì prossimo avremo giornate all’insegna del sole. Per il momento, il prossimo fine settimana sembra bello e più caldo. Anche la prossima settimana dovrebbe essere tipicamente estiva”.

Da domani, però, prepariamoci a ritirare fuori gli ombrelli, soprattutto dal pomeriggio di martedì e per tutta la giornata di mercoledì. “L’instabilità sarà diffusa, dunque non solo pomeridiana, come avevamo visto nei giorni scorsi. Ed interesserà anche tutta la costa - continuano dal Lamma -. Le temperature scenderanno, tant’è che le massime non supereranno i 25 gradi”.

Ma come sarà l’estate 2023? “Meteorologicamente altalenante e non caldissima, almeno per quel che riguarda luglio. Questo non esclude l’arrivo di qualche ondata di caldo africano. Ma non dovrebbe esser duratura”.

Lunedì 12 giugno

Poco nuvoloso in mattinata. Annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne con isolati rovesci e temporali, più probabili sui settori occidentali.

Temperature: stazionarie.

Martedì 13 giugno

Nubi in aumento in mattinata con primi rovesci sui settori occidentali; ulteriore aumento della copertura nel pomeriggio con temporali sparsi, localmente forti.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Mercoledì 14 giugno

Nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, localmente forti.

Temperature: massime in ulteriore calo.

Giovedì 15 giugno

Sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma con basso rischio di precipitazioni.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venerdì 16 giugno

Sereno o poco nuvoloso in mattinata, addensamenti cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di locali rovesci o brevi temporali in Appennino.

Temperature: minime in calo, massime in ulteriore lieve aumento (28-30 °C in pianura).