Meteo Toscana, le previsioni confermano: caldo record e prolungato. I giorni da temere

Firenze, 17 luglio 2022 - "Non siamo nemmeno a metà dell'estate e siamo già entrati nell'ennesima ondata di calore di questa caldissima estate 2022", ha detto il previsore Giulio Betti del Lamma-Cnr durante la diretta video settimanale sul meteo in Toscana.

"La causa di questo aumento delle temperature di questi giorni è un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale e desertica accompagnato da aria molto calda. Sull'Italia ci sono anche correnti settentrionali che in Italia settentrionale e in Toscana favoriscono un ulteriore aumento delle temperature", spiega. Giorni di fuoco sull'Europa occidentale e record storici attesi in Francia, Inghilterra, Spagna. In Italia del Nord e al Centro il problema è che non si tratterà di una fiammata come nel Nord Europa, ma si prevede che sarà una situazione più prolungata nel tempo.

A metà della settimana si attende l'apice, 40° gradi massimi attesi al nord e in zone interne del Centro.

Le previsioni per la settimana sono tra le più lineari che ci possano essere: in Toscana il Lamma prevede lunedì 18 luglio cielo sereno con temperature minime in aumento e massime stazionarie con punte di 37-38 °C. Martedì e mercoledì ancora tutto sole e temperature in ulteriore aumento fino a 40° nelle zone interne. Giovedì sole e 40° di picchi massimi nelle zone interne. E sulla costa? Ci sono sempre sei-sette gradi in meno che nell'interno ma ci pensa l'umidità a compensare...

Riguardo ai dati, sabato 16 il record di giornata è stato raggiunto in centro a Firenze con 38,1° registrati alla stazione meteo dell'Orto Botanico.