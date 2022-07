Meteo Toscana, speranze di pioggia per la prossima settimana

Continua la situazione di siccità in Toscana

Firenze, 2 luglio 2022 - Singolare, sperare che piova. Ma in tempi di estrema siccità qualche precipitazione male non ci starebbe. e sembra, dalle ultime notizie del consorzio Lamma, che un po' d'acqua possa arrivare nei prossimi giorni.

L'inizio della settimana sarà all'insegna del sole e del caldo: l'anticiclone africano almeno fino a martedì porterà ancora sole e temperature ben sopra la media al Centro e Sud Italia. Secondo i modelli meteo fra giovedì e venerdì un fronte settentrionale porterà qualche temporale sul versante adriatico ma anche sugli Appennini; servirà ancora qualche giorno però per essere più precisi sulla localizzazione delle possibili precipitazioni in Toscana. Il fronte freddo servirà anche ad abbassare decisamente le temperature.

In precedenza possibili piogge sono attese per martedì in Lunigiana e mercoledì sulla Montagna Pistoiese.

In seguito, spiega infine il Lamma, si attende l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà estate vera e non anomala in Italia.