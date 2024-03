Meteo, fine settimana con piogge forti e neve sull’Appennino

Firenze, 7 marzo 2024 - Nuova forte perturbazione nel fine settimana che sta arrivando. Dal 9 marzo anche nella nostra regione assisteremo ad un netto peggioramento, fino all’11 compreso. Sono attesi rovesci anche localmente violenti e neve in Appennino dai 1300-1650 metri. Da 3Bmeteo fanno sapere che da sabato rinforzeranno anche i venti meridionali specie su coste e Appennino. Successivamente, probabile una temporanea fase di alta pressione, seppur probabilmente poco duratura.

Venerdì 8 marzo sereno o poco nuvoloso al mattino ma con nuvolosità in rapido aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto dal pomeriggio e in serata. Precipitazioni dal tardo pomeriggio a partire dalla costa. Attesa neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri.

Intanto, il mese scorso è stato il febbraio più caldo mai registrato a livello globale e il nono mese consecutivo di temperature massime storiche in tutto il pianeta: lo ha reso noto oggi il servizio meteo della Ue, Copernicus, spiegando che anche le temperature della superficie del mare hanno raggiunto un nuovo record. Il servizio Copernicus Climate Change Service (C3S) ha affermato che il mese di febbraio ha segnato 1,77 gradi in più rispetto alla stima mensile per il periodo 1850-1900 - il periodo di riferimento preindustriale - con temperature giornaliere «eccezionalmente elevate» nella prima metà del mese.