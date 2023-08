Meteo, temperature alte anche dopo Ferragosto. Firenze e Prato fra le città più calde d’Italia

Firenze, 12 agosto 2023 – Nei prossimi giorni afa e caldo torneranno protagonisti con l'anticiclone che resterà almeno fino al 20 agosto. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ILMeteo.it, ne conferma l'avanzata, senza soste, e l'arrivo del caldo nordafricano su tutto il Centro-Nord entro il weekend; al Sud, invece, la fiammata africana arriverà solo da metà della prossima settimana. Per fortuna però l’umidità dovrebbe essere più contenuta dell’ondata di luglio.

Nelle prossime ore le città più calde saranno Bolzano, Firenze e Prato con 35°C, poi Agrigento, Ferrara, Grosseto, Pavia e Pistoia con 34°C, seguite da Alessandria, Asti, Bologna, Livorno, Lucca, Oristano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Roma e Terni con 33°C.

Un lungo elenco dei primi capoluoghi di provincia: se escludiamo Agrigento, sono tutte città del Centro-Nord. Nella giornata di domenica 13 agosto, il termometro salirà ancora leggermente, con picchi di 36 gradi nelle prime 3 della classifica, le incontrastate Bolzano, Firenze e Prato, poi i 35° - con afa - colpiranno ancora il Centro-Nord, mentre al Sud la città più calda sarà Caserta con 'solo’ 33°.

In questa domenica pre-ferragostana, arriveranno però anche dei temporali intensi sulle Alpi nel pomeriggio, in locale discesa in serata verso le pianure adiacenti, in particolare del Piemonte. Non si escludono anche delle locali grandinate, prudenza. La nuova settimana vedrà, poi, un primo picco tra lunedì e Ferragosto, sempre sulle regioni centro-settentrionali; dal 16-17 agosto invece le temperature saliranno anche al meridione e la prima giornata rovente su tutto lo Stivale, da Nord a Sud, sarà il 19 agosto con un quadro da 'febbre umana’: sono previsti 38-39 gradi a Ferrara, Firenze, Pavia, Siracusa e Taranto, in pratica dall'Emilia Romagna fino alla Puglia avremo il respiro nordafricano di Nerone.

Da segnalare, infine, che nelle zone interne della Sardegna raggiungeremo anche i 40 gradi all'ombra, 8 gradi meno del record del 24 luglio, ma ovviamente un valore sempre eccezionale, anche perché saremo già nella seconda decade di agosto.