Meteo Toscana, dal 3 agosto temperature sotto la media

Firenze, 29 luglio 2023 – Forse è ancora presto per esserne certi, ma la tendenza indicata dai previsori meteo del Lamma ci dice che dal 3 agosto le temperature potrebbero scendere sotto la media del periodo. La causa è un’area depressionaria in arrivo da nord ovest. In attesa di conferme, l’ipotesi è che aria più fresca arriverà sulla penisola e anche sulla Toscana. In quei giorni – intorno al 3-5 – possibili anche alcune precipitazioni anche se non dovrebbero essere né molto intense né molto frequenti.

Lunedì 31 luglio farà caldo ma senza drammi (fra i 31 e i 34) e qualche pioggia sull’Appennino, martedì cielo poco nuvoloso o velato e anche mercoledì con temperature stazionarie o in diminuzione con massime fra i 30 e i 33°, quindi normali temperature estive.