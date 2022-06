Meteo, temporali in arrivo. È la fine del caldo record?

Firenze, 6 giugno 2022 - L'ondata di caldo e afa che ha interessato questi giorni Firenze, la Toscana, e più in generale l'Italia del centro-sud, sta iniziando a calare. Da domani, martedì 7 giugno, le temperature sono previste in calo, e nuove perturbazioni sono in arrivo al nord con temporali sparsi su Lombardia, Trentino Alto Adige e Emilia occidentale. "La settimana - spiegano le previsioni i meteorologi di Meteo Expert - comincia con una giornata prevalentemente stabile e soleggiata da nord a sud e caratterizzata da una ventilazione nord-occidentale che determina una prima parziale attenuazione della calura al centro-sud. I cali più significativi nelle temperature massime favoriranno il sud-est della Sardegna, il centro e la Puglia, specie il lato adriatico, e il basso mar Tirreno.

Il caldo rimane invece intenso almeno fino al pomeriggio nel settore ionico e nel sud della Sicilia dove toccheremo ancora punte oltre i 35 gradi". Una frenata più netta all'ondata di calore è attesa tra domani e mercoledì "grazie alla massa d'aria meno calda - sottolineano gli esperti - che accompagna una nuova perturbazione che tra la prossima notte e domani coinvolgerà con una fase instabile gran parte del nord. Mercoledì tempo più stabile su gran parte del Paese, con tendenza a peggioramento la sera su parte del nord; giovedì possibile fase piovosa sul lato adriatico della penisola". Ecco dunque nel dettaglio le previsioni meteo di domani e dei prossimi giorni per la Toscana e Firenze.

A Firenze oggi lunedì 6 giugno cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste, scrive 3bmeteo, pioggie nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°, la minima di 19°. Venti al mattino deboli provenienti da sud-est, al pomeriggio deboli da ovest e nord-ovest.

In Toscana, oggi lunedì 6 giugno, ancora alta pressione africana pur in lieve indebolimento. Giornata comunque stabile sull'intera regione, ma anche in Umbria e Lazio tra sole e nubi irregolari di passaggio. Caldo ancora intenso, sebbene in parziale smorzamento, più apprezzabile sull'alta Toscana. Punte comunque ancora di 34°-35° sull'entroterra, scrive 3bmeteo. Tuttavia, da martedì 7 giugno, un indebolimento dell'anticiclone determinerà uno smorzamento termico, mettendo fine alla canicola e all'afa degli ultimi giorni. Le correnti più fresche e umide porteranno anche qualche possibile rovescio o temporale tra martedì e mercoledì.

Per martedì 7 giugno in Toscana Lamma prevede cielo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti in Appennino in particolare nella seconda parte della giornata quando saranno associati a locali temporali. Occasionali rovesci saranno possibili nel tardo pomeriggio anche nelle zone interne. In serata ovunque sereno o poco nuvoloso. Venti deboli-moderati e mare mosso in particolare a nord dell'Elba.

Mercoledì 8 giugno cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con velature e addensamenti pomeridiani su zone interne. Possibili rovesci sul finire della giornata sulle zone nord-ovest della Toscana. Venti deboli o a tratti moderati lungo la costa in prevalenza di brezza con debole componente settentrionale. Anche mercoledì mari mossi.

Per giovedì 9 giugno cielo ancora variabile con possibilità di rovesci sparsi. In serata sereno o poco nuvoloso. Venti da nord e previsto mare mosso. Infine, per venerdì 10 giugno cielo sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani. Venti deboli o moderati da nord, mare tra poco mosso e mossi in attenuazione.

A determinare l'arrivo dei temporali sulla penisola un vortice ciclonico posizionato tra il Regno Unito e la Danimarca, che già adesso sta creando non pochi problemi sulle Isole Britanniche, in Francia e in Germania, dove si stanno abbattendo violente perturbazioni con importanti grandinate. Le spire di questo centro depressionario riusciranno a mettere in difficoltà il possente anticiclone africano Scipione, che almeno temporaneamente sarà costretto a retrocedere.

Da domani, martedì 7 giugno, aria più fresca in quota raggiungerà le regioni settentrionali rendendo l'atmosfera alquanto instabile. Sin dalle prime ore, infatti, rovesci e temporali dai settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto scenderanno verso le rispettive zone pianeggianti, sia pure a carattere piuttosto irregolare.

Il sito Meteo.it segnala che lo scontro tra masse d'aria completamente diverse (aria fresca e il caldo preesistente) fornirà l'energia necessaria per la formazione anche di intense celle temporalesche generatrici di forti grandinate. Assieme ai temporali ci sarà pure un calo termico. Nei giorni successivi e fino a giovedì il fronte temporalesco scenderà verso le regioni centro-meridionali (soprattutto sul versante adriatico) anche qui con grandine, talora anche di grosse dimensioni. Infine, da venerdì, Scipione si riprenderà gradualmente il terreno perduto, garantendo altre giornate soleggiate, probabilmente includendo anche il weekend dell'11-12 giugno.

Caldo record al termine quindi? È più opportuno dire in pausa. Le temperature cominceranno a perdere un po' di punti a partire dal Nord, mentre il calo più importante è atteso sulle regioni centro-meridionali adriatiche dove rispetto ai valori massimi di oggi, si perderanno anche 8-10 gradi.