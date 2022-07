Meteo, caldo e temperature infernali aumentano ancora: domenica bollino rosso a Firenze

Articolo : Bloccati in ascensore con il caldo soffocante, salvati in extremis

Firenze, 15 luglio 2022 - Il caldo record aumenta ancora. A Firenze per oggi e domani, venerdì 15 e sabato 16 luglio, è stato emanato il codice arancione. Per domenica previsto invece il bollino rosso. Questo è quanto emerge dal nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute.

A determinare i picchi di temperature record l'anticiclone africano che da qualche giorno sta causando in tutta Italia punte anomale di caldo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma che la rimonta nordafricana di questi giorni sarà probabilmente una delle più intense della storia a livello europeo. L'Italia potrebbe essere raggiunta da temperature di circa 14 gradi in più rispetto al clima di luglio.

Come riporta il sito 3Bmeteo, l'alta pressione su tutto il Paese sta determinando caldo record e sole su tutta la Toscana e anche l'Umbria. Temperature massime in ulteriore aumento e clima caldo specie nell'entroterra. Massime di 36-38 gradi, con picchi locali di 39 gradi tra Valle del Tevere e Ternano. Valori minimi in ascesa specie in collina.

Venerdì 15 luglio: Come segnala il Consorzio Lamma, cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la Toscana. Venti deboli e mari poco mossi. Temperature massime in lieve calo, ma ancora su valori al di sopra delle medie del periodo: Arezzo 36 gradi, Lucca 34 gradi, Pistoia 35 gradi, Firenze 36 gradi, Grosseto 32 gradi, Massa 28 gradi, Prato 35 gradi, Pisa 31 gradi, Siena 36 gradi, Livorno 29 gradi.

Sabato 16 luglio: Ancora cielo sereno o poco nuvoloso in tutta la Toscana, con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti deboli e mari calmi o poco mossi. Temperature stazionarie con massime fino a 36-37 gradi nelle zone interne: Arezzo 36 gradi, Lucca 34 gradi, Pistoia 35 gradi, Firenze 36 gradi, Grosseto 32 gradi, Massa 28 gradi, Prato 36 gradi, Pisa 32 gradi, Siena 36 gradi, Livorno 29 gradi.

Domenica 17 luglio: In tutta la Toscana cielo sereno o poco nuvoloso con moderato sviluppo di nubi nel pomeriggio sulle zone interne e in prossimità dei rilievi. Venti deboli e mari poco mossi. Temperature in lieve calo nelle zone più interne e in sensibile aumento lungo la costa e sulle zone occidentali in genere. Nel dettaglio le temperature massime: Arezzo 38 gradi, Lucca 38 gradi, Pistoia 37 gradi, Firenze 37 gradi, Grosseto 38 gradi, Massa 33 gradi, Prato 37 gradi, Pisa 35 gradi, Siena 40 gradi, Livorno 29 gradi.

Lunedì 18 luglio: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli settentrionali con temporanei rinforzi nel pomeriggio. Mari poco mossi e temperature minime in aumento, con massime stazionarie e punte di 37-38 gradi sulle province occidentali. Arezzo 36 gradi, Lucca 37 gradi, Pistoia 36 gradi, Firenze 36 gradi, Grosseto 39 gradi, Massa 33 gradi, Prato 36 gradi, Pisa 37 gradi, Siena 37 gradi, Livorno 33 gradi.