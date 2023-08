Grandinata a Pistoia, temporale a Siena, quasi 38° a Firenze: il meteo fa le bizze

Firenze, 17 agosto 2023 – Mentre il caldo non molla la presa, in Toscana non mancano fenomeni temporaleschi e grandinate.

Il caldo di Nerone si sente: oggi la massima si è attestata attorno ai 37,5 gradi (registrati a Scansano in provincia di Grosseto, Larciano in provincia di Pistoia, Capannori in provincia di Lucca e Firenze città). Eppure non sono mancate bizze improvvise del meteo: a Siena un temporale ha costretto i contradaioli dell’Oca, durante il tradizionale “Giro della vittoria”, a rifugiarsi nel duomo.

Invece a Pistoia, al 44° Parallelo, una grandinata ha imbiancato la strada. Sembra un video girato d’inverno, con la strada collinare tutta bianca, ma è grandine quella che si è riversata sull’asfalto.