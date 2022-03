Toscana, pazzo meteo: gelate diffuse e caldo anomalo nello stesso giorno. Picchi di -10°

Firenze, 7 marzo 2022 - Meteo davvero strano in Toscana in questi giorni. Bisogna cambiare decisamente guardaroba a seconda di dove ci si sposta: in montagna è inverno vero, con temperature abbondantemente sotto lo zero. In pianura le massime sono sopra la media stagionale, siamo fra gli 8 e i 10 gradi, ma in questi giorni l'escursione termica si farà molto più marcata perché fra mercoledì e giovedì il Centro funzionale della Regione Toscana prevede anche massime di 16°.

A metà settimana è prevista anche una forte inversione termica per cui farà più freddo a fondovalle che in altura. I giorni da tenere d'occhio sono in particolare mercoledì e giovedì: mercoledì previste forti e diffuse gelate notturne in pianura fino alla costa, con alta escursione termica. Insomma, sarà inverno pieno di notte e primavera avanzata di giorno. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutta la settimana.

Le temperature minime raggiunte stanotte in Toscana: Abetone-Monte Gomito -10,2°, Foce a Giovo (Lucca) -9,1°, Passo Radici (Lucca) -8,9°, Abbadia San Salvatore-Vetta Amiata (Siena) -8,2°, Orto di Donna (Lucca) -8,3°, San Dalmazio (Pisa) -6,7°, passo del Brattello (Massa Carrara) -6,5°.

Lu.Bo.