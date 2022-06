Meteo Toscana, fine settimana bollente fino a 37°. "Ecco come sarà l'estate"

Firenze, 2 giugno 2022 - Per chi fa il ponte del 2 giugno e per chi invece si riservsa "solo" il fine settimana del 4 e 5 le previsioni del tempo indicano un meteo soleggiato in Toscana, fin troppo. E' ripartita l'ondata di caldo, ondata anomala per quanto siano sempre più frequenti le anomalie, tanto da trasformarle in normalità. Lo spiega il consorzio Lamma: è il centro-Sud Italia ad attendere un'ondata di caldo e afa con alti tassi di umidità sulla costa dove però la colonnina salirà di meno, temperature fino a 37° gradi in pianura.

Il caldo raggiungerà il picco sabato e domenica con temperature minime non sotto i 20°; l'aria calda che arriva dall'Africa porterà le massime anche sette-nove gradi sopra la media del periodo 1991-2020 e anche di 10 gradi sopra la media del periodo 1981-2010, toccando appunto i 37-38° in pianura. Non andrà meglio in collina (200-400 metri) con punte di 34-35° e si arriverà a picchi anomali anche in quota: a mille metri si potranno raggiungere i 30 gradi, 24-26 a 1500 metri.

Il Lamma ricorda che non sempre le ondate di calore sono il preludio a un'estate bollente ma in questo caso è probabile che purtroppo dovremo proprio fare i conti con delle settimane difficili: il primo motivo è statistico, visto che la temperatura media in Italia aumenta costantemente da 40 anni, il secondo è dovuto ai modelli internazionali che all'unanimità indicano il trimestre giugno-agosto 2022 con temperature ben al di sopra delle medie.

Le previsioni del tempo

Per il Lamma venerdì 3 giugno cielo velato con nubi anche intense nel pomeriggio, temperature stazionarie su valori molto superiori alle medie e con tassi di umidità in aumento, in particolare sul litorale.

Sabato 4 giugno cielo sereno con temperature in lieve aumento, sempre su valori molto superiori alle medie (sensazione di afa soprattutto dopo il tramonto e in prossimità della costa).

Domenica 5 giugno infine cielo sereno o al massimo velato, in aumento con minime prossime a 20 °C o leggermente susperiori sulla costa e massime fino a 35-37 °C nelle pianure interne, valori di 8-10 °C superiori alla norma (probabile raggiungimento del picco di caldo con sensazione di afa soprattutto dopo il tramonto e in prossimità della costa).