Firenze, 9 agosto 2021 - Prevista, annunciata e alla fine arrivata: è cominciata l'ondata di caldo africano che per tutta la settimana porterà temperature infernali soprattutto al Centro e al Sud Italia. Come sottolinea il Consorzio Lamma, per parte del Nord e della Toscana sarà "la prima ondata di calore della stagione (in termini statistici), mentre per il centro-sud è l’ennesimo episodio dell’estate, che ha visto queste zone quasi sempre con temperature ben al di sopra delle medie".

"L’espansione dell’anticiclone di matrice sub-tropicale africana verso il Mediterraneo e l’Italia - spiegano dal Lamma - sarà molto rapida e il promontorio tenderà a consolidarsi raggiungendo valori ragguardevoli di geopotenziale a 500 hPa: quasi 6000 metri. Altezze, queste, che si raggiungono solitamente in pieno deserto e che si assoceranno a temperature intorno ai -7/-8 °C (ricordiamo che siamo a 6 km di altitudine). Le temperature a 1500 metri di quota, 850 hPa, saliranno fino a 27-28 °C sul Sud della penisola e fino a 18-20°C al Nord. Anche a causa della bassa umidità il caldo sarà torrido almeno inizialmente e si potranno raggiungere facilmente e diffusamente i 38-40 gradi sulle regioni centrali e meridionali (zone interne) con picchi di 43-44 °C su Sicilia, Calabria, Basilicata, Sardegna e Puglia. Si tratta di valori termici molto superiori alla media, anche di 8-10 gradi. A partire da giovedì il caldo dovrebbe attenuarsi al Meridione e intensificarsi al centro-nord".

In Toscana

La Toscana non sarà tra le regioni maggiormente colpite in termini di picchi estremi, ma vedrà anch’essa temperature decisamente oltre la norma. Già da martedì le massime potranno raggiungere i 36-37°C, per poi salire fino a 38-40°C tra giovedì e sabato.

Sulla costa andrà ovviamente meglio, ma nei giorni più caldi anche qui si raggiungeranno diffusamente i 32-34°C. Le minime, a causa della bassa umidità, non saranno troppo elevate, ma tenderanno comunque a salire soprattutto nelle località costiere.

I dati di oggi

Per curiosità statistica, quest'oggi le località più calde in Toscana nella rete di monitoraggio del Lamma sono state Casa Rota, Monte San Savino, Castiglion Fibocchi, Montevarchi e Ottavo (in provincia di Arezzo) e Greve in Chianti (Firenze), San Donato (Grosseto).

Rischio incendi

Arriva la settimana del grande caldo e la Protezione Civile lancia l'allarme: nei prossimi giorni il rischio incendi aumenterà in tutto il paese, complici temperature che potrebbero superare i 45 gradi, e dunque è necessaria la massima attenzione da parte delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini. A chiedere il massimo impegno per evitare una nuova emergenza è il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio. Segnalare ogni focolaio può evitare vere e proprie tragedia.