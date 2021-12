Firenze, 9 dicembre 2021 - Allerta neve e ghiaccio in buona parte della Toscana. Il tempo peggiora nella notte tra giovedì e venerdì, dopo un pomeriggio in cui la quota neve è scesa fino a 300-400 metri sull'Alto Mugello e 600-800 metri sull'Appennino e sull'Amiata, anche se con accumuli modesti (inferiori ai 5 centimetri). Il Centro funzionale della Regione Toscana prevede per venerdì nevicate inizialmente sulle zone nord-occidentali fino a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana (300-500 metri, occasionalmente a quote di fondovalle). Nel pomeriggio nevicate anche sui restanti rilievi fino a 600-700 metri di quota, in calo in serata fino a 400-600 metri (anche a quote inferiori sull'Alto Mugello). Accumuli fino a 5-10 cm a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana. Sugli altri rilievi accumuli fino a 5-10 cm a quote di montagna, 2-5 cm a quote di collina.

Le previsioni del Lamma

Venerdì 10 dicembre: nuovo rapido peggioramento con piogge già in mattinata ad iniziare dalla costa in estensione al resto della regione. Neve in genere oltre 600-800 metri (a quote più basse su Garfagnana e Lunigiana), in calo di quota sul finire della giornata. Venti: deboli-moderati da sud, sud-est, tendenti a provenire da nord-est in serata. Mari: molto mossi i settori settentrionali, mossi altrove. Temperature: minime in calo con locali gelate; massime pressoché stazionarie.

Sabato 11 dicembre: molto nuvoloso nella notte con precipitazioni sparse nelle zone interne orientali e nevicate fino a quote collinari (300-600 metri). Tendenza al miglioramento in mattinata fino a cielo in prevalenza poco nuvoloso dal pomeriggio, salvo residui addensamenti sulle zone orientali. Venti: deboli o moderati da nord, nord-est con locali rinforzi. Mari: mossi sotto costa, molto mossi al largo. Temperature: in aumento.

Domenica 12 dicembre: prevalenza di bel tempo salvo transito di velature nel pomeriggio. Estese gelate al mattino. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: moto ondoso in attenuazione fino a mari poco mossi. Temperature: minime in calo e massime in aumento.

Lunedì 13 dicembre: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve rialzo.

