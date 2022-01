Firenze, 9 gennaio 2022 - Prolungato fino alla mattina di lunedì 10 gennaio il codice giallo per neve attualmente in corso sulle zone più orientali dell'Appennino fiorentino e aretino con accumuli in collina fino a circa 10 centimetri (occasionalmente neve anche a quote inferiori ai 200 metri con accumuli inferiori a 2 centimetri).

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità di codice giallo anche per vento dalle 10 alle 20 di lunedì 10 gennaio con forti raffiche di grecale. Questi i. comuni interessati secondo la mappa del Centro funzionale della regione:

Agliana (PT)

Altopascio (LU)

Bagno a Ripoli (FI)

Barberino Val d'Elsa (FI)

Bientina (PI)

Buti (PI)

Calci (PI)

Calcinaia (PI)

Calenzano (FI)

Campi Bisenzio (FI)

Cantagallo (PO)

Capannoli (PI)

Capannori (LU)

Capraia e Limite (FI)

Carmignano (PO)

Casciana Terme Lari (PI)

Cascina (PI)

Castelfiorentino (FI)

Castelfranco di Sotto (PI)

Cerreto Guidi (FI)

Certaldo (FI)

Chianni (PI)

Chiesina Uzzanese (PT)

Colle di Val d'Elsa (SI)

Collesalvetti (LI)

Crespina Lorenzana (PI)

Empoli (FI)

Fauglia (PI)

Fiesole (FI)

Firenze (FI)

Fucecchio (FI)

Gambassi Terme (FI)

Greve in Chianti (FI)

Impruneta (FI)

Lajatico (PI)

Lamporecchio (PT)

Larciano (PT)

Lastra a Signa (FI)

Monsummano Terme (PT)

Montaione (FI)

Montale (PT)

Montecarlo (LU)

Montelupo Fiorentino (FI)

Montemurlo (PO)

Montespertoli (FI)

Montopoli in Val d'Arno (PI)

Palaia (PI)

Peccioli (PI)

Pieve a Nievole (PT)

Pistoia (PT)

Poggibonsi (SI)

Poggio a Caiano (PO)

Ponsacco (PI)

Pontassieve (FI)

Ponte Buggianese (PT)

Pontedera (PI)

Porcari (LU)

Prato (PO)

Quarrata (PT)

San Casciano in Val di Pesa (FI)

San Gimignano (SI)

San Miniato (PI)

Santa Croce sull'Arno (PI)

Santa Maria a Monte (PI)

Scandicci (FI)

Serravalle Pistoiese (PT)

Sesto Fiorentino (FI)

Signa (FI)

Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Terricciola (PI)

Vaiano (PO)

Vernio (PO)

Vicopisano (PI)

Vinci (FI)

Volterra (PI)

© Riproduzione riservata