Zebre con la rosa corta. C’è ottimismo per Andrei

C’è un cauto ottimismo in casa Massese per il recupero di Tiziano Andrei. Il laterale destro, infortunatosi contro la Geotermica, ha accusato una forte contusione sopra il ginocchio che gli impedisce un normale movimento della gamba. Ha ancora un paio di giorni per riprendersi e sembra possa riuscirci.

Nel caso dovesse dare forfait mister Del Nero dovrebbe optare per la stessa soluzione adottata domenica con Marchini dirottato in fascia destra e Baracchini inserito a sinistra. Rimane in forse per il match di Pieve Fosciana anche Filippo Bertonelli che nell’ultima sfida mancava dai convocati perché aveva sbattuto la testa sul terreno di gioco ricevendo 5 giorni di referto dal medico. Mercoledì il giocatore ha provato a riallenarsi ma sente ancora dolore e quindi le sue condizioni andranno monitorate di giorno in giorno.

Per quanto riguarda i lungodegenti, capitan Vignali riprenderà gli allenamenti la settimana prossima mentre Ricci ha iniziato il percorso fisioterapico. E’ ancora presto per ipotizzare la formazione anti River Pieve anche perché il tecnico bianconero è molto attento ai riscontri del lavoro settimanale.

Rispetto all’ultima gara ci potrebbe essere il rientro fra i titolari di Davide Fortunati che domenica ha fatto le prove generali giocando lo scampolo finale di gara per tastare le condizioni post infortunio. Va detto, comunque, che in queste ultime uscite Luca Bonini lo ha sostituito molto bene. Il centrocampista massese ha riacquistato punti nelle gerarchie ed ha vinto la concorrenza interna con Sidibe. Con la Geotermica, fra l’altro, ha confezionato di testa l’assist per il raddoppio.

