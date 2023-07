Zebre attive sul mercato Arrivano Ruiz e Sibide

La Massese è riuscita a chiudere altre due trattative importanti e nella giornata di ieri ha comunicato l’ingaggio dell’attaccante Ignacio Anaya Ruiz (nella foto) e del centrocampista Salif Kader Sidibe. I due erano da tempo nel mirino del direttore generale Augusto Cantoni. Per la punta spagnola classe 1996 sembravano essere sorti dei problemi che si sono fortunatamente risolti. La Massese ha così trovato il centravanti di stazza e col fiuto del gol che cercava. Qui in Italia il giocatore iberico si è distinto segnando a raffica sia nella Promozione Abruzzese (19 gol con l’Amiternina) che in quella Ligure (16 gol in mezza stagione col San Gregorio). Anaya Ruiz è passato a gennaio al Rapallo Ruentes in Eccellenza Ligure e adesso dovrà dimostrare di essere all’altezza anche in Toscana. L’altro acquisto di rilievo è quello dell’ivoriano Sidibe, un ragazzo classe 2001 dotato di una grande capacità d’interdizione. E’ stato uno dei componenti della squadra della Primavera dell’Empoli che si è laureata campione d’Italia nella stagione 20182019. Sidibe può giocare sia in mezzo che ma anche come esterno di destra. Sempre sul fronte entrate la Massese è vicina a raggiungere l’accordo per l’ingaggio di un portiere 2004 da affiancare al già tesserato Paci. Entro fine settimana potrebbero esserci novità. Purtroppo c’è da registrare anche un dietrofront. Il difensore Sauro Salimi resterà in serie D alla Fezzanese. Per il momento sembra che l’entourage bianconero non sia intenzionato a cercare un suo sostituto anche perché nel frattempo è stato già tesserato un altro difensore sinistro, Michael Scarf.

Gianluca Bondielli