White Tigers Massa, la squadra under 15 è in lizza per le finali italiane

Il campo sportivo comunale di Marina di Massa, in via Casola, è stato teatro di un evento di football americano di caratura nazionale che ha visto la partecipazione di prestigiose società come Guelfi Firenze, Doves Bologna e Hogs Reggio Emilia. Intanto le squadre della White Tigers Massa hanno ottenuto importanti risultati. L’under 17 con una vittoria e una sconfitta ha concluso la sua stagione mentre la formazione under 15 ha vinto entrambe le partite ed è in lizza per le finali di football flag nazionali (disciplina molto simile al football americano) che si disputeranno dal 1 al 4 giugno a Grosseto. L’impianto gestito dalla White Tigers Massa è letteralmente resuscitato in questi anni grazie al supporto dell’amministrazione e ospita attualmente diverse società sportive locali che vi disputano gli allenamenti e le competizioni. Il centro è dedicato alla pratica di diversi sport come calcio e football americano e aspira a crescere nei prossimi anni con l’obiettivo di migliorare l’offerta sportiva. La società White Tigers Massa invita al campo tutti coloro che sono interessati a approfondire la conoscenza del football americano, uno degli sport maggiormente in crescita nel panorama sportivo nazionale. Per informazioni, tel. 346 5403285 (Cristina).