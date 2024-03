Volley, Nel campionato under 19 battuto in finale l’upc prato. secondo titolo territoriale per la società apuana La Pallavolo Massa Carrara di Silvia Angelini sale sul tetto dell’Appennino Toscano La Pallavolo Massa Carrara vince il titolo territoriale Under 19 contro l'UPC Volley Prato in una partita intensa e combattuta. Secondo successo per i ragazzi di Silvia Angelini, ora pronti per la fase regionale.