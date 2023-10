Volley La Robur Massa: Under 18 vince su Virtus Carrara

Ha iniziato col piede giusto il campionato di categoria la squadra Under 18 della Robur Massa che ha battuto con un secco 3 a 0 in trasferta la Virtus Carrarese con parziali 14-25, 14-25 e 20-25. Le ragazze biancorosse guidate dal coach Alessio Toracca sono partite bene lasciando poco spazio alle avversarie ed imponendosi in poco più di un’ora di gioco. Non c’è stata storia nei primi due set tanto da permettere al tecnico di far ruotare nel terzo parziale tutto il roster a sua disposizione.

Il prossimo impegno dell’Under 18 è calendarizzato per mercoledì prossimo alle ore 21 alla Palestra Bertagnini contro il Vp Versilia e sarà visibile in diretta sulla pagina facebook della società “Robur Massa Live“. Il successo della squadra giovanile rappresenta un ottimo viatico in vista dell’atteso debutto della prima squadra che a distanza di anni tornerà a calcare il palcoscenico della serie C femminile. L’appuntamento è fissato per sabato prossimo al Palazzetto dello Sport di Massa alle ore 21 contro il Delfinopescia. La Robur Massa è inserita nel girone C che comprende 11 formazioni toscane.

Gian. Bond.