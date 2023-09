Volley In Serie C Maschile: Massa Carrara Cei: "Preparazione Intensa, Buone Sensazioni"

Dopo una settimana di preparazione Luca Cei (nella foto), nuovo tecnico della Pallavolo Massa Carrara, si è già sintonizzato sulle frequenze biancazzurre. "Sto avendo buone sensazioni – spiega il coach lucchese –. Ho trovato un gruppo che ha voglia di lavorare e stare in palestra. La rosa si è ringiovanita ulteriormente con un’età media tra i 22 e 23 anni. Al nucleo forte di Massa si sono uniti alcuni innesti per sostituire le defezioni avute. Da Spezia è arrivato il palleggiatore Mirko Podestà, da Pisa lo schiacciatore Leonardo Cantini e il centrale Francesco Passino. Si è aggiunto anche il centrale Nicola De Luca che lo scorso anno era a Carrara in serie D ed è stato promosso in prima squadra il nostro Achille Rustighi".

Per Cei questo sarà il primo campionato di Serie C maschile. "Dopo 15 anni da giocatore tra Serie B e C – spiega il tecnico – ho iniziato ad allenare a Migliarino, dove sono cresciuto pallavolisticamente. Negli ultimi due anni ho vinto il campionato di Prima Divisione e di serie D con gruppi a trazione giovanile e adesso sono felice di questa nuova esperienza in una società che ho sempre reputato con grandi competenze, tanta passione e tanta qualità".

La Pallavolo Massa Carrara è ripartita, dunque, di buona lena e con ritrovato entusiasmo con l’importante supporto di alcuni partner commerciali come Ambiente, Bertazzoni Ascensori, #Carburanti e Fre.Pac.