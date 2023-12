Volley, In Serie C femminile. La Robur insegue il primo successo stagionale. Sulla strada delle tartarughe l’ostacolo Livorno

Robur Massa ancora a caccia della prima gioia stagionale, dopo un avvio faticoso nel difficile Girone C di Serie C. Ad attendere le ragazze di mister Ramori, oggi alle ore 18 al PalaFollati di Livorno, c’è il Volley Livorno, a quota 6 punti in classifica nonostante una partita in meno, ma reduce dalla sconfitta esterna contro Cecina (3-1) alla quale vorranno immediatamente porre rimedio. Le massesi, tuttavia, non vorranno svolgere il ruolo di vittime sacrificali, ma anzi rendere quanto più difficile la vita alle avversarie, nonostante una classifica piuttosto deficitaria.

Al momento, infatti, la Robur è ferma all’ultimo posto del gruppo con 2 punti accumulati in 5 partite, frutto dei 3-2 subiti in casa contro Delfinopescia all’esordio e sul campo del Volley Cecina alla quarta giornata. In quel di Livorno l’obiettivo primario è di tornare a vincere almeno un set – dato che nelle ultime due uscite sono arrivati i 3-0 senza appello contro Follonica e Viareggio – e cercare di tornare a muovere la classifica in modo da abbandonare l’ultima piazza, sfruttando l’impegno proibitivo, almeno sulla carta, del Volley Peccioli, a quota 2 come le massesi ma attesi dalla capolista Porcari.

La classifica prima della settima giornata: 12 Volley Porcari, 11 Pallavolo Casciavola, 10, Pallavolo Cascina, 8 Volley Viareggio, 8 Delfinopescia, 7 Volley Cecina, 6 Pallavolo Follonica, 6 Volley Livorno, 3 Donoratico Volley, 2Volley Peccioli, 2 Robur Massa.