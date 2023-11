Volley In Prima Divisione ligure Il Podenzana non stecca alla prima Battuto in rimonta il Colombiera Il Podenzana Tresana ha iniziato bene il campionato di Prima Divisione ligure, vincendo nettamente in rimonta contro il Colombiera Ameglia. Le rossoblù hanno giocato con capitan Barbieri al palleggio e tutte le ragazze hanno avuto spazio per far giocate.